¡Hay pleito! Alicia Machado confronta a Gigi ante supuestas burlas en "La Casa de los Famosos" | VIDEO

“La Casa de los Famosos” está en la recta final y la polémica entre las celebridades continúa, una vez más Gisella Aboumrad fue blanco de críticas por el enfrentamiento que sostuvo con Alicia Machado antes de su salida.

Gisella Aboumrad fue la última eliminada del reality show este 8 de noviembre, su estancia estuvo en medio de la controversia en más de una ocasión al ser señalada de “acoso” a Pablo Montero, así como a los episodios de “celos” que habrían protagonizado al ver al cantante junto a Alicia Machado.

Aunque el último se debió a que la exreina de belleza decidió confrontarla antes de su salida del reality, esto ante los rumores de supuesto bullying de Alicia Machado a Gisella Aboumrad por su peso, algo que la modelo negó rotundamente.

“Esa acusación es muy delicada porque yo jamás, por mi hija, me he metido contigo de nada, al contrario, te he ofrecido siempre mi ayuda, apoyo y sí he comentado cosas que para mí no están bien, porque no eres dueña de la verdad. Nadie lo sabe todo. Bullying es una cosa y haberte dicho dos o tres verdades es otra”, dijo Machado.

Al respecto, Gigi, como se le conoce, decidió no decir más para no entrar en conflicto con la también actriz, aunque algunos fans del reality señalaron que se encontraba muy afectada y molesta por las palabras de Machado.

Finalistas en “La Casa de los Famosos”

Gigi abandonó el programa con la mayoría de votos y en medio de un gran conflicto con el público, quienes pidieron fuera expulsada por supuestas mentiras e intrigas entre sus compañeros.

La comediante mexicana obtuvo el 85 por ciento de los votos con los que fue eliminada dejando en la competencia a Manelyk González, Alicia Machado, Pablo Montero y Kelvin Rentería que avanzan a la final.

El supuesto romance que resurgió en “La Casa de los Famosos” entre Pablo Montero y Alicia Machado fue parte de la polémica con Gisella Aboumrad, aunque los momentos de cercanía entre ellos no faltaron.

Ambas celebridades recordaron su relación del pasado, incluso la madre del cantante, que en algún momento lo visitó, le insinuó a Alicia Machado el casarse con Pablo Montero.

Pablo Montero y Alicia Machado. Foto: Instagram @pablomoficial

