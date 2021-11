África Zavala luce INCREÍBLE figura en bañador trasparente y enamora a sus fans | FOTO

La actriz África Zavala es una de las celebridades más guapas del medio mexicano; recientemente deleitó a sus fans en “Vencer al pasado”, con su personaje de “Fabiola Mascaró”, por lo que ahora complació a sus seguidores con una foto en un increíble bañador transparente que enamoró a todos.

Y es que no es casualidad que África suba fotos así, pues además de actuar, también es una reconocida modelo a nivel internacional. Zavala usó en esta ocasión un traje de baño con el centro traslúcido, el cual le permitió mostrar su abdomen. Además, no solo lució de lo más guapa sino que empoderó a las madres, pues demostró que las mujeres son hermosas sean o no mamás.

El descanso de África Zavala fue breve

África regresó con todo a la pantalla chica, pues luego de “Vencer al pasado” se creía que estaría fuera un tiempo, pero no pues estará en la segunda parte de “Corona de Lágrimas”, para retomar uno de sus personajes más memorables y haciendo pareja con el gran José María Torre.

De momento, “Corona de Lágrimas 2” está realizando castings para los nuevos personajes de la historia y los miembros del elenco original ya se han dado cita en el foro para pruebas de imagen y fotografía. Pero será en el mes de diciembre cuando África Zavala y todo el elenco comiencen las grabaciones de la telenovela.

Los fans están contentos porque la verán pronto en otro proyecto. Foto: Especial.

Además, hace pocos días se confirmó que Victoria Ruffo regresará como “Refugio” para la segunda parte de “Corona de Lágrimas”, una historia que gustó mucho a los mexicanos y que regresará para complacer a los fans. Esta historia, producida por José Alberto “El Güero” Castro, tuvo gran éxito en el año 2012.

Alejandro Nones, Mane de la Parra, José María Torre, África Zavala, Maribel Guardia, Ernesto Laguardia y más estarán en el proyecto. De acuerdo con algunas filtraciones, la telenovela se emitirá durante los primeros meses de 2022.

