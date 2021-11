Mamá de Eiza González explota tras pregunta sobre su hija | VIDEO

Glenda Reyna, empresaria, diseñadora y madre de Eiza González, se molestó por las preguntas de los medios de comunicación sobre su hija.

“No, señorita, no, es una decisión personal. Por esta razón no me pongo en esta situación, porque no me gusta hablar de lo que no me corresponde. A mí me habla y me invita Joe y yo hablo de él. Esto es todo”, dijo en un tono molesto Glenda. Aunque los reporteros le explicaron que le preguntan sobre su hija por lo que ha hecho.

“No lo dudo ni tantito, pero yo no deseo hablar de nada de eso. Lo único que les puedo decir con todo cariño, Eiza está orgullosa siempre de su país. Yo estoy orgullosa de lo que hace, la admiro, la respeto y todo lo que hace me hace muy feliz por una sencilla razón, ella abre puertas a otros jóvenes en nuestro país”, añadió.

Reyna fue una de las invitadas en la presentación del libro "Joe Quiero Ser Artista: Las Verdades de Joe Bonilla", del experiodista y representante de artistas, Joe Bonilla, el que tuvo como sede el Foro del Tejedor.

¿Quién es Glenda Reyna?

Ella es originaria de Caborca, Sonora y es modelo, empresaria y diseñadora de moda. Su formación académica fue en odontología, pero el cambio en su carrera sucedió porque una de sus amigas, Wanda Amieiro, también modelo y diseñadora de moda, no pudo acudir a un desfile y le pidió que la supliera, Glenda aceptó y fue que comenzó involucrarse en la industria.

Dejó su carrera y se enfocó en ser modelo, por lo que trabajó para diferentes marcas en México, Estados Unidos y Europa.

Reyna se casó con Carlos González, quien es papá de Yulen e Eiza. Cabe señalar que él perdió la vida en un accidente automovilístico cuando Eiza tenía 12 años, de acuerdo con información de Chic Magazine.

SEGUIR LEYENDO:

Danna Paola vs Eiza González, así ha sido su drástico cambio de imagen: FOTOS

Eiza González SORPRENDE por su papel en "Ambulance"; así luce en el tráiler | VIDEO

Éste será el PAPEL que Eiza González interpretará en la serie “Extrapolations” de Apple TV+