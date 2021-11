Eduardo Yáñez agrede a la prensa; "al final acaban diciendo de mí puras porquerías"

Aunque el actor Eduardo Yáñez había mantenido una buena relación con los medios de comunicación en las últimas semanas, y accedía a responder sus diversos interrogantes, de nuevo tuvo con la prensa, quien buscaba conversar un momento con él.

“No me preguntes cosas que no... nada más para llenar tiempo, la verdad no tengo nada que declarar.. es todo", respondió a los reporteros.

Sin embargo, tras la insistencia de los periodistas por conocer su balance de este 2021, que está por concluir, el actor respondió de manera contundente.

“Eso me lo guardo para mi…. Mami yo me guardo todo eso la verdad, ahorita tengo un poco de prisa y no tengo tanto que contarles, entonces me siento torpe al contestar algo que no tiene sentido…”.