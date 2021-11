Conoce el novedoso tratamiento estético que se realiza Adamari López

El pasado mes de mayo marcó un quiebre en la vida de Adamari López y desde que volvió a la soltería se hace notar en redes sociales. No es que antes no lo hiciera, pero se nota que no es la misma de antes. Bella como siempre, la conductora continúa con su cambio estético. Se la nota rejuvenecida y parpadeante.

Nacida en Humacao, y conocida por sus dotes actorales en varios países, Adamari grabó y subió a su cuenta de Facebook, donde la observa en la butaca desde donde realiza sus tratamientos. Además afirmó que es necesario porque, al perder kilos, su silueta cambio y debe cuidar la piel.

Reveló también durante el video, que cosechó cerca de 78 mil likes y cerca de 3.500 comentarios alentadores. que el mismo médico le había colocado bótox anteriormente y ahora le había recomendado este tratamiento. A su vez, comenzó el uso de laser que harán el efecto de lift.

Con mucha simpatía y buena onda, relató a su público el motivo de los lentes ahumados que tenía puestos. “Las gafas que tenemos puestas son para protegernos de esa luz que tiene el láser, para proteger nuestros ojitos”, detalló la ex de Toni Costa.

Antes y después de Adamari López. Fuente: Instagram Adamari López

Sin duda a diario cambia para bien. Luego de superar un cáncer de mamas, la ex esposa de Luis Fonsi, se muestra a su más de seis millones de seguidores ser un ejemplo a seguir para muchas mujeres. Sin dudas que el cambio de Adamari muestra que todo se puede con esfuerzo, disciplina, voluntad y sobre todo, amor propio.