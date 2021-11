Maribel Guardia derritió las redes con sensual look de Halloween; estos famosos le echaron piropos

Maribel Guardia triunfó en Instagram con su última publicación en la que presumió sus encantos naturales al dejarse ver con su atrevido y sensual disfraz de Halloween, con el cual, robó miles de suspiros entre sus más de 7 millones de seguidores, además, su belleza no pasó desapercibida entre sus compañeros de la farándula pues también recibió algunos halagos y piropos de otras celebridades.

“Terrorífica y escalofriante noche de brujas, arrgh” fueron las palabras que dijo Maribel Guardia en un video en el que apareció con cuernos de diablo y sangre en diferentes partes de su rostro gracias a un filtro, el cual, en otro momento, la hizo aparecer con el rostro de un demonio, no obstante, lo que llamó la atención fue que se dejó ver caminando en medio de un jardín en plena noche vistiendo únicamente lencería negra con lentejuelas que dejaba al descubierto su escultural figura.

La publicación de Maribel Guardia de inmediato se hizo viral en redes sociales pues en pocos minutos comenzó a acumuló cerca de 200 mil likes y cientos de comentarios en los que los halagos fueron lo más recurrente, además, también se mostraban sorprendidos de que siga derrochando sensualidad a sus 62 años, incluso, algunos de sus seguidores aseguraron que “tenía un pacto con el diablo”.

Famosos halagan a Maribel Guardia

Como se mencionó antes, la atrevida publicación de Maribel Guardia no pasó desapercibida para ninguno de sus seguidores en Instagram incluyendo a otras celebridades, quienes también aprovecharon para hacerle algunos halagos a la actriz, algunos de los famosos que comentaron la publicación de Maribel Guardia fueron Rebecca Jones, Cristina Eustace, Sofía Rivera Torres, Shanik Berman y Latin Lover, quien la llamó “Bizcocho”.

Maribel Guardia podría ser la nueva “Doña Lucha”

Hace unos días se confirmó que Televisa ya está iniciando todos los preparativos para hacer la nueva temporada de “María de Todos los Ángeles”, sin embargo, el periodista Alex Kaffie, señaló que esta nueva entrega no contará con la participación de Mara Escalante como protagonista pues, según informo el periodista, “Se estaba haciendo del rogar” para escribir el guion del exitoso programa, por lo que la televisora propiedad de Emilio Azcárraga decidió quitarla del camino por lo que estarían en búsqueda de la nueva protagonistas y el nombre de Maribel Guardia ya suena para ser la nueva “Doña Lucha”, no obstante, no tendrá el camino fácil pues se estaría disputando el papel con Olivia Collins, sin embargo, se espera que sea en las siguientes semanas cuando se confirme el nuevo elenco de la exitosa serie cómica de Televisa.

Hasta el momento, Maribel Guardia no ha declarado si realmente estaría buscando ocupar el lugar de Mara Escalante como “Doña Lucha” y “María de Todos los Ángeles”, sin embargo, lo que sí ha manifestado es que le gusta mucho trabajar junto a Ariel Miramontes (Albertano), pues lleva algunos meses trabajando junto al actor en “El Tenorio Cómico”, por lo que no sería una sorpresa que aceptara el papel, aunque sería un nuevo reto en su carrera incursionar en la comedia.

Maribel Guardia mantiene una espectacular figura. Foto: Especial

