Germán Ortega revela los motivos por los que Olivia Collins no lo besó: "sentí un desprecio hacia mí"

La semana pasada la actriz Olivia Collins se vio envuelta en una gran polémica luego que trascendiera que durante una de las escenas de la obra teatral "El Tenorio Cómico" se negara a besar, como lo marca el guion, a su compañero Germán Ortega, acción que fue considerada de poco profesional y le mereció duras críticas por parte de los integrantes del reparto de la obra, así como de la prensa de espectáculos.

Si bien, en un primer momento el propio Germán Ortega reconoció que se sintió ofendido por esta negativa, el actor aseguró que después pudo hablar con Olivia Collins y aclarar las cosas. Hay que recordar que la famosa actriz mexicana debutó la semana como actriz en "El Tenorio Cómico", en donde sustituye temporalmente a Maribel Guardia, quien se encuentra de gira en Estados Unidos. Fue durante su primera presentación en vivo, cuando la actriz se negó besar a Germán Ortega, aunque en la obra así estaba marcado.

Tras este hecho la polémica estalló y fueron muchas las críticas que recibió Collins por su conducta, incluso su amiga Maribel Guardia fue cuestionada al respecto y aseguró que lo más probable es que se tratara de una reacción debido al tema del Covid-19, no obstante, la polémica estaba servida y la conducta de la actriz fue considerada poco profesional tanto por actores como en redes sociales.

¿Qué fue lo que dijo al respecto Olivia Collins?

Olivia Collins sustituyó a Maribel Guardia en "El Tenorio Cómico". FOTO: Especial

Fue hasta este miércoles cuando Olivia Collins decidió romper el silencio y referirse al polémico asunto, y lo hizo durante una entrevista en el programa "De Primera Mano" en el cual declaró que no se había percatado de la dimensión que había tomado la polémica. También su compañero Germán Ortega fue cuestionado en el mismo programa y dejó en claro lo que ocurrió aquel día.

El Mascabrother reveló que fue la propia actriz quien le aclaró por qué no lo besó durante la presentación: “Ya me explicó (Olivia Collins), porque yo soy muy sentido y al principio sí me enojé, pero hablamos y ¿qué le pasó? Que ella estaba comiendo atún, entonces le dijeron vas para arriba para el final de la obra y con quien más contacto tenía era conmigo, entonces me dijo: ‘amigo apestaba a atún’”, relató el actor.

Germán Ortega reconoció que al inicio, cuando el asunto se convirtió en polémica fue debido a la falta de comunicación entre ambos, ya que él no se acercó a Olivia Collins para hablar al respecto, ni tampoco le dio la oportunidad a ella de hacerlo. Reveló que tras la función no le dio la oportunidad a la actriz de explicarse: “Sentí que fue un despreció hacia a mí, la juzgué" de manera precipitada, declaró el actor. Finalmente, y fiel a su humor, Ortega señaló que para limar asperezas le dijo a Olivia Collins: "Me hubieras avisado, me echo un buche de mayonesa y hacemos una ensalada”.