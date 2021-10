Arath de la Torre y Raúl Araiza tachan de poco profesional a Olivia Collins por esta polémica razón

Pertenecientes al medio artístico desde hace años, Arath de la Torre y Raúl Araiza no dejaron pasar la oportunidad de sumarse a la polémica protagonizada por Olivia Collins y Germán Ortega en el “Tenorio Cómico”, luego de que la actriz se negara a besar al comediante como parte de una escena de esta representación teatral.

Así durante una de las secciones del programa “Hoy”, Martha Figueroa, Arath de la Torre, Raúl Araiza comentaron la polémica situación que ha enfrentado a Olivia Collins con Germán Ortega tras la participación de la actriz en la famosa obra “Tenorio Cómico”.

De este modo tras recordar que Collins asumió el papel de doña Inés para suplir a Maribel Guardia, los conductores polemizaron y calificaron como poco profesional a la actriz, luego de que esta se negó a darle a un beso a Germán Ortega, a pesar de estar marcado en el guion de la escena.

Al respecto Martha Figueroa, manifestó que la actriz se “vio muy lista”, debido a que en la misma función sí besó a Arath de la Torre, por lo que ha llamado aún más la atención la negativa mostrada con el miembro de los Mascabrothers.

Justamente ante esta situación Arath de la Torre, comentó que él no tuvo ningún problema con Olivia, pues sí lo besó de piquito”; asimismo el conductor agregó que si bien siente mucho respeto por Olivia y los Mascabrothers, lo ocurrido no le parece “padre”.

En ese sentido señaló que se debe de avisar porque al final de cuentas así era el final y con esto no se tuvo un buen final ,”tienes que hacerlo te guste o no, porque así va marcado”, señaló, dando a entender que la actriz se portó poco profesional.

Pese a la polémica la actriz aseguró no tener ningún problema con Germán Ortega. FOTO: ESPECIAL

Raúl Araiza también le entró a la polémica

En su intervención Raúl Araiza también comentó el controversial tema del cual coincidió en el hecho de ser profesional y de paso reveló ciertos detalles de cuando él participó en al obra.

“A doña Inés, como dice mi hermano, se le tiene que besar a fuerzas, es como si pides que en Jesucristo (Súper Estrella) no lo crucifiquen. La Escalona me besaba muy fresa, en cambio Janetita (García) era muy profesional”, cobnfesó.

Finalmente, los periodistas del programa externaron su descontento y dijeron no entender la postura de Collins asegurando que la actriz “ha besado a hombres peores en la vida real”.

Previo a estas declaraciones, Olivia se refirió a los rumores en su contra durante el programa “De Primera Mano” expresando: “No sé qué lío se traen, pero la verdad es que ensayé muy poquitas veces, me lo aprendí rapidísimo e hice lo que me marcó el director, lo hice con mucho gusto. Germán es un encanto de persona, yo jamás lo haría intencional. Ni cuenta me di, no sé de lo que están hablando y yo hice lo que tenía que hacer en la obra, me divertí mucho y lo hice por mi amiga Maribel”.

Originalmente el papel que ahora realiza Olivia Collins era interpretado por Maribel Guardia. FOTO: ESPECIAL

Con información de agencia México