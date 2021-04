Germán Ortega confiesa que la Covid-19 lo sumió en una profunda depresión

Germán Ortega dio a conocer que se recuperó del coronavirus, pero que las secuelas que le dejó el virus son emocionales y lo han llevado a sufrir una profunda depresión.

De acuerdo con el comediante, ésta es una situación con la que está luchando cada vez que se despierta y de la que hasta el momento no ha podido salir.

El comediante dijo que aunque no padeció los síntomas más graves de esta enfermedad, sí tuvo al menos dos días en los que solamente quería dormir y no pudo hacer nada más.

Destacó además que los problemas de dinero que anunció hace algunas semanas no son tan fuertes como se había difundido en varios medios de comunicación.

Agregó que por estas publicación la gente comenzó a criticarlo por no buscar otras maneras de subsistir y se defendió de estas acusaciones que hizo la gente en contra de él.

Germán Ortega no tiene ni para pagar la luz; confiesa vivir una crisis económica

"No todo mundo tiene esa capacidad de reinventarse, yo dije ‘no me estoy muriendo de hambre, pero sí nos agarró a todos la pandemia’, ¿y quiúbole?, hay gastos que tu vienes (haciendo), que no contamos con que de pronto la economía iba a bajar”, finalizó.