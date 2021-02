El actor Germán Ortega ¿piensa vender comida para salir de su crisis económica?

La pandemia por Covid-19 ha generado una crisis sanitaria sin precedentes, pero también ha traído una grabe crisis económica que se ha visto reflejada en todos los gremios, y en este sentido, el mundo del espectáculo ha sido uno de los más golpeados.

Luego de que hace unos días German Ortega, al borde las lágrimas, expresara su preocupación por la crisis económica que está atravesando, ahora el comediante da marcha atrás y explica realmente que quiso decir con sus declaraciones.

Y es que a raíz de que manifestara su difícil situación económica, las críticas no pararon de llegar, en su contra, por lo que ahora asegura que fueron malinterpretadas sus palabras.

“Ya me atacaron, me destrozaron, que mis limitaciones... no, no, no, no es eso y lo dije en la entrevista... no me estoy muriendo de hambre, pero ya la estás viendo cerca. Afortunadamente también dije, porque ya también pusieron en drama que no tengo ni para pagar la luz, no... aunque no lo crean me preocupa mucha gente, pero bueno no tengo porque dar más explicaciones a los que me odiaron", comentó.