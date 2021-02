Freddy Ortega salió en defensa de su hermano tras ser criticado: “ya no puedes tener vulnerabilidad porque te atacan”

Luego de que German Ortega, parte importante de ‘Los Macabrothers’, confesara a través de un vídeo que se encuentra en crisis económica, como estrago de la pandemia por Covid-19, muchos internautas atacaron al comediante y actor.

Al borde del llanto, Germán solicitó apoyo del gobierno capitalino para que sea autorizada la reapertura de teatros, pues atraviesa por su peor momento. Además, habló en nombre de sus compañeros del medio que no tienen trabajo.

Frente a las críticas, Freddy Germán, su hermano y también compañero de trabajo salió en su defensa declarando que falta empatía en redes sociales para comprender la situación.

En entrevista con el standupero Hugo, El Cojo Feliz, Freddy explicó que la situación de su hermano es crítica, pero que la gente no comprende los estragos de la contingencia en la salud mental. “Los que han padecido Covid-19 saben que vienen episodios de ansiedad, de depresión, y a mi hermano le pasó. Lo agarró en ese momento; me parece deleznable que la gente empiece a decir ‘Hiciste el ridículo’.

Asimismo, el hermano de Germán precisó que los comentarios que las personas han hecho tras las declaraciones demeritan su trabajo:

“Hay mucha gente que no hay chile que le embone.” Refiriéndose a los comentarios o sugerencias que hacen respecto a su profesión. Me molestó un poco porque ya no puedes tener vulnerabilidad, ya no puedes tener sensibilidad porque la gente te ataca", agregó.

"Mi hermano ha trabajado muchos años para tener un mejor nivel de vida, porque vivíamos ocho personas en un departamento muy pequeño. Él está haciendo un gran esfuerzo por tener a su hijo en un colegio para que pueda tener una mejor educación, sabemos cómo están las cosas en este país. Entonces, haces el esfuerzo y de repente se te viene todo encima: que tienes que pagar impuestos, predial… pero necesito trabajar".