Así fue la vez que Celia Lora GOLPEÓ. querida conductora de Hoy, ¿Qué pasó?

Sin duda alguna, el hablar de Celia Lora es hablar sobre las diversas polémicas que la hija de Alex Lora ha protagonizado, pues si bien actualmente acaba de salir de La Casa de los Famosos, la playmate dejó la casa ardiendo en llamas luego que llamó falso a Roberto Romano.

Sin embargo, esto no es lo único escandaloso que ha hecho y ha dicho la hija de Alex Lora pues a lo largo de su carrera, la también influencer ha pasado por muchos escándalos, desde su paso por prisión hasta sus múltiples apariciones en la revista del conejito.

Antes de su paso por Santa Marta Acatitla, la hija de Alex Lora dio mucho de qué hablar al mostrar el tatuaje que se hizo del autógrafo del boricua Ricky Martín.

Y es que Lora se hizo el tatuaje de la firma de Ricky en la zona de la cadera muy cerquita de sus glúteos, por lo que provocó una serie de comentarios, algunos negativos y otros a su favor.

Y fue la colaboradora del programa Hoy, Martha Figueroa quien criticó la decisión de Lora al plasmar la firma del astro boricua en su cuerpo pues aseguró que no le gustaba para nada.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la periodista de espectáculos reveló cómo fue el momento en el que Celia Lora la golpeó y la mandó al hospital tras haber criticado su tatuaje.

“Llegué yo a cenar una noche a un restaurante argentino al sur de la Ciudad con una amiga, y estaba esperando a que me dieran mi mesa un día entre semana tranquilo, un jueves un miércoles y estaba esperando mi mesa en la noche y ahí en la recepción se me pone en frente y me dice: ‘¿Sabes quién soy?’ pues si ¿no?, y mocos me suelta un derechazo así en la cara y me dice: ‘pa’ que nunca en tu puta vida vuelvas a hablar de mí’” relató Figueroa a Mara