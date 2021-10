"Qué flojera": Paty Chapoy se une a famosos que se manifiestan contra el lenguaje inclusivo

La apropiación del lenguaje inclusivo no ha sido aceptada por todas las personas, y algunas han expresado su rechazo o han indicado que no lo usarán.

Por lo que a este grupo de personas está Patricia Chapoy, conductora del programa Ventaneando, ya que durante la emisión del programa de este 6 de octubre mencionó que ella no lo ocupará.

El comentario surgió después de que presentaron imágenes de la caracterización de Julián Gil para la obra de teatro Divorciémonos de amor y después de que el resto de los conductores destacaron el maquillaje y lo bien que se veía el actor.

“Es guapo. Es guapa. O ahì se dice es guape”, expresó la conductora entre risas. “Qué flojera, yo no lo voy a ocupar”.

Habrá que recordar que el uso de lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista es con el fin de evitar la discriminación y visibilizar a los grupo demográficos con identidad de género diferente a mujer y hombre.

Recientemente, el actor Freddy Ortega expresó también su rechazo en una entrevista para Infobae México. “Tenemos un idioma hermoso y ahora quieren hacerlo inclusivo, ajá, ¿cómo vamos a decir ‘me da pena’ en lenguaje inclusivo?, ahí no les va a gustar [...] El lenguaje es maleable, pero entonces cada quién va a utilizar el lenguaje como mejor le acomode, a mí no me van a poder obligar a decir ‘todes’".

También Rocio Banquells le llamó la atención a Sylvia Pasquel por un comentario sarcástico al respecto y le explicó cómo era la expresión correcta y también defendió que no era un tema ridículo.

¿Por qué es importante el lenguaje inclusivo?

El nombrar a una personas con los pronombre incorrectos invisibiliza su identidad y en consecuencia, ocasiona discriminación, el caso aún se

enfatiza cuando la persona ha expresado cómo quiere que sea nombrada.

Por lo que llamar a las personas de la forma correcta, permite visibilizar la diversidad dentro de un grupo social y permite que la persona sea reconocida y aceptada. Además, de fomentar el respeto y tolerancia en relación con la diversidad sexual.

