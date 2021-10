Netflix: La película culinaria más ROMÁNTICA para ver este 5 de octubre: te hará sacar tu chef interior | TRAILER

Como sabemos, el gigante del contenido que se transmite por streaming, Netflix, sigue estrenando series y película para satisfacer a sus usuarios, aunque también apuesta por algunas cintas de los inicios del año 2000.

Por ello, muchas personas aún gustan de las películas que fueron un éxito en los años 90 e inicios de los 2000 tal como lo fue la cinta "Sin Reservas", una cinta del género romántico que te dejará sin palabras.

Película para ver con tu pareja

Sin duda, una cinta para ver acompañado de tu pareja que te hará sacar el chef que llevas dentro y sorprender a tu pareja, aún si no sabes cómo cocinar y sorprender con una cena exquisita a esa persona especial, dejándola con lágrimas en los ojos por la hazaña que realizaste.

El género romántico sin duda es uno de los favoritos por las mujeres, ya que generan una expectativa que no está muy lejos de la realidad, y que el hombre como pareja puede cumplir, por ello, la "No reservations" como sería su título en inglés, se aloja en la plataforma de la "N" carmesí, y no la podrás en su competencia como Amazon Prime Video, HBO Max o Paramount Plus.

Netflix apuestas por títulos clásicos

Debido a que muchas personas tuvieron que confinarse tras la llegada del nuevo coronavirus, la alta demanda de las plataformas por streaming tuvieron una alza a nivel mundial, lo que obligó a estos gigantes del entretenimiento a ver por títulos que los usuarios pudieran a recordar incluyendo algunas películas que son "viejitas, pero bonitas", hasta las más recientes.

A pesar de la competencia, Netflix continúa siendo una de las plataformas con mayor demanda a nivel global, esto principalmente porque apuesta por los mejores lanzamientos dentro del mundo cinematográfico, desde los más recientes estrenos hasta los clásicos del séptimo arte.

Cabe destacar que al igual en las plataformas que compiten con Netflix, también apuestan por estos títulos queriendo acaparar el mercado de estos títulos, mismo que sin duda no tiene oportunidad la plataforma para niños, Disney Plus.

¿De qué trata “Sin Reservas”?

Se trata de "Sin Reservas" o "No Reservations" la cual se estrenó en la pantalla grande en 2007, y que hará que empieces a incursionarte en el mundo culinario para sorprender a tu pareja con esos dotes que llevas escondidos.

Esta película con duración 105 producida por Scott Hicks, narra la vida de Kate Armstrong, una mujer que está obsesionada con su trabajo en un restaurante de comida gourmet, donde la perfección es su segundo nombre y su único propósito en la vida es cocinar y ser mejor que ayer, llevando una vida aparentemente normal.

Esta cinta es protagonizada por Catherine Zeta-Jones (Kate Armstrong), Aaron Eckhart (Nicholas "Nick" Palmer), Abigail Breslin (Zoe), entre otros personajes que dan vida a esta romántica historia.

Una atraccion culinaria

Esto no hasta que le ocurre un accidente a su hermana menor cuando planea una visita junto con su hija, Zoe. Desafortunadamente, la madre pierde la vida, y no hay otra persona que la pueda cuidar a su hija, a lo que Kate se asume su tutela e inician una serie de conflictos ya que tiene que cuidar a la niña de apenas 9 años y cuidar su empleo en un prestigioso restaurante de Nueva York

Al no poder con dos cosas a la vez, la dueña del lugar decide contratar a quien sería su suplente, Nick Palmer, del que se siente atraido por ser diferente y atrevido en su forma de cocinar, ya que está acostumbrado a romper las reglas de la tradicional cocina que ha llevado por años Kate, y la forma en la que sabe como tratar a los niños, en especial a Zoe.

Sin embargo, todo se juntará para en contra de Kate, que entra en una crisis existencial en que no sabe qué hacer con el empleo que le da felicidad, su sobrina que ha quedado desamparada, y un hombre que sería su reemplazo y al mismo tiempo el amor de su vida.

Es ahí cuando comienza la historia de amor y odio inicia, donde al mismo tiempo empiezan a sobrellevarse en la cocina y en la vida personal, quien como "Cupido", Zoe trata de que sean pareja, y que ambos puedan cumplir su sueño de independizarse para trabajar en su propio restaurante y al mismo tiempo ser compañeros de vida.

A continuación, te dejamos este trailer de la cinta que llegó para quedarse. tienes que ver este 5 de octubre en Netflix ¿Listo para volver a enamorarte?