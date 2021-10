HBO Max tiene una de las mejores películas de suspenso para ver este domingo: actúa Ashley Greene

HBO Max incluirá nuevas películas de diversos géneros a su catálogo durante este mes, entre ellas, "Big time adolescence", "Isabelle", "La familia Adams", "Juno", "El padrino", parte 1, 2 y 3, "Anabelle: Creation", "Llanto Maldito" y "Saw".

Además, ampliará su oferta de series, ya que llegarán "Asesino del olvido", "Bake Off", "Everybody hates Chris", "The Honourable woman", "The new adventures of old Christine", "Derby Girl" o "El Secreto de Selena".

Además, incluirá nuevas temporadas como la temporada dos de "Love Life", la temporada tres de "Selena + Chef", "Curb your enthusiasm", y la tercera de "Batwoman".

Sin embargo, hay una película que ya lleva más tiempo en su catálogo y bien vale la pena darle una oportunidad este domingo en compañía de la familia o la pareja, se trata de Terror en el campus (Kristy) una película de Oliver Blackburn, un director y guionista inglés que también ha realizado otras cintas como Juegos mortales, Sanditon, Vinyan, A shocking accident, entre otras.

La cinta tiene como protagonistas a Haley Bennett, Ashley Greene, Lucas Till, Mathew St. Patrick, Chris Coy, James Rawlings, entre otros. Y la historia gira en torno a Justine, una joven universitaria, que decide quedarse sola en el campus durante el Día de Acción de Gracias; sin embargo, ella no sabe que ese día no estará realmente sola y que hay un grupo de jóvenes que se divierten asesinando a jovencitas y la harán pasar el peor día de su vida.

Así, mientras su familia y el resto de la comunidad estudiantil se encuentran fuera de la universidad, Justine deberá vencer todos sus miedos y enfrentarse a un grupo de jóvenes resentidos, quienes la perseguirán con el único objetivo de asesinarla.

La película se estrenó en 2014, y entre algunas de sus principales críticas es que si bien comienza de manera interesante, conforme avanza se vuelve predecible; sin embargo, también es cierto que desde los primeros minutos te mantiene atento a lo que ocurrirá.