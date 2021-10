Ester Expósito ya olvidó a Alejandro Speitzer; disfruta su nueva vida en elegante vestido amarillo

Ester Expósito es una de las actrices más conocidas del mundo, pues luego de su participación en la serie de Netflix ‘Élite’ su fama se disparó y ahora es embajadora de muchas marcas de lujo y también ha salido en muchas portadas de revistas de renombre. En esta ocasión, la ex compañera de Danna Paola se volvió tendencia por posar en un entallada y elegante vestido amarillo a lado de una albercac.

La originaria de Madrid modeló como toda una princesa con un tuendo amarillo canario, el cual llevaba un escote y una abertura en la pierna, el cual le hizo ganar muchísimos halagos en la caja de comentarios de la publicación que se subió a Instagram. Su outfit lo acompañó con un peinado que consiste en un chongo alto un tanto alborotado, y un flequillo que se ha vuelto el preferido de Ester.

Siempre luce bellísima. Foto: Especial.

Ester lució increíble con su outfit amarillo

Uno de los estilistas más famosos de España, Víctor Blanco fue quien compartió la foto, la cual es la portada de una revista muy famosa, en la cual Expósito, de 21 años, se postró a lado de una alberca para lucir increíble.

Deslumbró a todos. Foto: Especial.

Ester ya superó al mexicano Alejandro Speitzer

Ester Expósito se encuentra en su mejor momento, como lo deja claro en su reciente aparición en los Premios Platino, donde se encontró con su ex novio Alejandro Speitzer en la alfombra roja; ambos dejaron ver que ahora entre ellos crece una linda relación de amistad, ya que ambos se dedicaron palabras de apoyo y admiración.

Alex desmintió que haya finalizado su relación sentimental con ella en malos términos. Alejandro señaló que habría una posibilidad de que su ex pareja pueda iniciar un noviazgo, situación que le agradaría: “¡Claro!, ¿cómo no me voy a alegrar?, si hay un cariño que…”, señaló.

msb