Alex Speitzer revela detalles sobre los términos en que terminó su relación con Ester Expósito

Durante la gala de los VIII Premios Platino que se celebraron en Madrid, España, Alex Speitzer reveló algunos detalles de su encuentro con Ester Expósito en el galardón, quien además, externó todo su apoyo a la actriz ante los rumores de su posible romance con Sebastián Yatra.

Luego de ser cuestionado por el medio Cuore sobre si vio a Expósito durante el gran evento que se realizó el pasado domingo 3 de octubre, el mexicano respondió:

Posteriormente, el actor aprovechó el momento para desmentir que haya finalizado su relación sentimental con ella en malos términos y esto dijo al respecto:

Asismiso, Alejandro señaló que habría una posibilidad de que su expareja pueda iniciar un noviazgo, situación que le agradaría:

“¡Claro!, ¿cómo no me voy a alegrar?, si hay un cariño que…”, señaló

Finalmente, ante los rumores de un posible romance entre Sebastián Yatra y Ester Expósito, el actor quien dio vida a Pablo en "El Club", exitosa serie Netflix comentó;

“Eso me lo contaron hace rato y no me había enterado, pero me parece… pues meto las manos al fuego por eso, me parece fatal que la pongan en esa situación y creo que también la prensa debe hacer un esfuerzo por dejarse de llevar por una noticia que cuenta no sé quién”.