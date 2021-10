Allisson Lozz revela lo complicada que fue su vida en Televisa

Allisson Lozz está convencida de que tomó la mejor decisión de retirarse de la actuación, lo cual ha confirmado conforme pasa el tiempo, aunque algunos de sus excompañeros comentaron que en algún momento volvería, que se trataba de una racha.

Fue en redes sociales de Allison contó que la vida que lleva una artista es muy complicada y que no ganaba lo suficiente para tener un vida estable económicamente, ya que en su etapa como actriz, indicó, vivía “literalmente” al día.

Por lo que refirió que, en su momento, ella mantenía a su mamá y tres hermanos, “entonces sí no tenemos la gran cosa, o sea ni teníamos ni de chiste un carro del año, pagábamos renta y todos mis compañeros en ese momento pagaban renta”. Se desempeñó como actriz del 2002 al 2010.

La emprendedora indicó que a lo mejor a sus compañeros les da pena hablar al respecto, por lo que prefiere no hablar al respecto, y ejemplificó que muchos siguen pagando renta. “No tiene nada de malo pagar renta, pero no es como lo que el sueño de ser artista les dice”. Forma parte de una empresa relevante en el mundo de los cosméticos.

Por lo que mantener un determinado estilo de vida, dijo, es muy complicado. “Cuando digo a veces que ganó más de lo que ganaba en el medio artístico es cierto, pero realmente yo no busco ser millonaria, ni ser rica, yo lo que busco es tener para mi familia lo suficiente”, refirió la originaria de Chihuahua.

Aunque la gran vida para ella es el poder tener tiempo para su familia (tiene dos hijos, London Rose Gutiérrez y Sidney Allisson Gutiérrez) su espiritualidad y eso es lo que puede obtener con su actual trabajo.

Agregó: “Imagínense hacer algo que te encanta y te da para vivir, o sea es algo bien padre. Mi esposo ya ni siquiera se preocupa por su trabajo. Él trabaja, tiene su compañía, pero a veces acá en Estados Unidos vienen recesiones bien fuertes donde no hay trabajo –él tiene una compañía de construcción– y no nos tenemos que preocupar”.

