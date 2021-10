Martha Higareda realizó una fuerte confesión sobre su relación: VIDEO

Martha Higareda es una actriz mexicana de cine y televisión originaria de Tabasco que siempre estuvo en contacto con las artes. Desde que era muy pequeña, la ahora productora participó en diferentes concursos de baile e ingresó a clases de actuación, pues deseaba triunfar en el universo histriónico. Perseguir ese sueño implicó mudarse a la Ciudad de México con tan solo 14 años y, una vez graduada, debutó en diferentes obras de teatro.

Aunque en 1999 participó como conductora de Zapping Zone, un programa de Disney Channel, no fue hasta el año 2002 que saltó a la fama con su primer largometraje como protagonista. "Amar te duele" se convirtió en el impulso necesario para que Martha Higareda incursionara en el mundo de la televisión y del cine, espacio en el que ha desarrollado su carrera durante los últimos años.

Martha Higareda ha decidido vivir en Estados Unidos para continuar con su carrera. Foto: Especial

¿Qué dijo sobre su relación?

Después de las polémicas que desató su relación con Lewis Howes, quien fuera pareja de Yanet García, Martha Higareda ha decidido hacer caso omiso a la controversia y mostrarse en plataformas digitales a lado de su ahora novio. Aunque no se conocen muchos detalles sobre el romance, parece que la actriz ha optado por compartir algunos de los datos más importantes al respecto con sus fans.

A través de TikTok, Martha Higareda recreó una de las tendencias actuales. Con un audio que se titula "What does it mean?" (¿Qué significa? en español), la también escritora expuso que su novio gringo (originario de Ohio) baila salsa mejor que ella, pero no entiende la letra de las canciones. Recostada en el abdomen de Lewis y con él participando en todo momento, Martha externó dicha situación con sus más de tres millones de seguidores.

El nuevo proyecto de Martha Higareda

Martha Higareda formará parte de "Monarch", un drama multigeneracional producido por Fox Entertainment sobre una dinastía de la música country. La trama abordará la historia de los Romans, la primera familia dedicada a dicho género musical en Estados Unidos. Protagonizada por Susan Sarandon, esta producción mostrará los conflictos dentro de la industria musical y se estrenará el domingo 30 de enero de 2022 en EUA.