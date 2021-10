HBO MAX está por sacar esta película joya de su catálogo; fue prohibida durante su época

A muchas personas les disgusta el cine en blanco y negro, debido a que lo consideran viejo, anticuado o nada innovador; sin embargo, hay trabajos que están tan adelantados a sus tiempos que se convierten en clásicos que es necesario ver cada cierto tiempo. Un ejemplo claro de esto es la película "Freaks", la cual se estrenó en 1932 y todavía se puede disfrutar por medio de HBO Max.

Esta producción es dirigida por Tod Browning, encargado de la primera versión de Drácula en la pantalla grande, juega con diversos elementos como la discriminación, la maldad humana y las consecuencias que puede tener el hacerle daño a otras personas por medio de prejuicios.

En su tiempo fue una obra que el público no entendió y calificó como perturbadora, debido a que mostraba a varias personas que en ese entonces eran consideradas fenómenos de circo. La cruda temática pesó mucho al fin y fue retirada de los cines, por lo que en su época fue considerada un fracaso. Pasó además varios años prohibida en Reino Unido.

No fue sino hasta tres décadas después que fue mostrada en un festival que el público entendió el verdadero genio de esta cinta y se convirtió en un clásico de culto que sobresalió por su estética, así como su fuerte historia. Una copia de este filme, incluso, fue resguardado en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para que fuera preservada para la historia.

La mala noticia es que esta entrega está por ser sacada del catálogo de HBO Max. No se ha dado un fecha en concreto, aunque podría ser separada en los próximos días.

¿De qué trata "Freaks"?

Hans, un enano, se encarga de administrar un circo en el que se exhiben varias personas con discapacidades, malformaciones físicas y todo tipo de peculiaridades físicas para entretener a la gente de los poblados que visitan.

Lejos de convertirse en un capataz que agreda a sus colaboradores, el dueño de esta carpa ambulante los trata como iguales y los hace entender que si bien el mundo los rechaza, él les da una oportunidad de vivir de una manera decente y haciendo gala de lo que los hace diferente.

El encanto de la producción viene cuando aparece en escena Cleopatra, una bella mujer de la que se enamora Hans perdidamente. Al darse cuenta de esto, la mujer comienza a seducir al personaje y a aprovecharse de él.

La sucesión de hechos después de esto van llevando a los personajes de demostrar que la apariencia no es algo que pueda servir para determinar si alguien es bueno y que la maldad puede provenir de cualquier persona, sin importar su origen.

La película fue realizada hace 89 años.

¿Por qué ver esta película en HBO Max?

Además de ser una de las grandes joyas del cine, esta producción ha tenido una huella importante en la cultura pop desde que comenzó a ser evaluada de forma justa.

Algunos artistas que la han homenajeado son Enrique Bunbury, Los Carniceros del Norte, Marillion e inclusive ha aparecido en "Los Simpson", "Orange Is the New Black", "El lobo de Wall Street" y "American horror Story".

Pese a que no es una película de terror, esta entrega de la Metro Goldwyn Mayer tiene un final que no puede dejar a nadie sin inmutarse, los actores que participaron en la cinta no tuvieron que ser sometidos a maquillaje, ni a ningún tipo de prótesis, debido a que la mayoría de ellos experimentó esta condición física.