Laura Flores revela que PLANEÓ su salida de MasterChef Celebrity; ¿qué sucedió?

Laura Flores era una de las candidatas más fuertes para ganar en MasterChef Celebrity México pues demostró tener una técnica sumamente depurada para la cocina, sin embargo, su salida ha estado envuelta en la polémica pues ella misma confesó que el haber presentado un pastel crudo no fue obra de la casualidad pues tenía planeado todo para dejar el programa y reveló cuál fue el motivo por el que tomó esa decisión.

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube llamado “Vaya Vaya” donde la actriz de telenovelas señaló que considera que fue un gran momento para dejar el exitoso reality show de TV Azteca pues no quería sentirse presionada.

“Creo que me salí en un momento como que prudente, creo que estaba bien, porque después de eso se iba a poner cada vez más difícil, la presión iba subiendo, entonces creo que me salí en un momento muy prudente para no hacer el ridículo”, señaló Laura Flores, quien enseguida reveló que su supuesto error de presentar un pastel crudo fue a propósito.

''No voy a decir todo lo que sé porque no es ético, pero bueno, de alguna manera te tengo que decir que fue un poquito a propósito que ese pastel me quedara crudo… me quería ir. Yo dije, ‘¿está crudo? ¡Perfecto!'', mencionó la actriz tamaulipeca de 58 años.

Respecto al motivo por el que decidió salirse, Laura Flores señaló que fue porque iba a iniciar su participación en el reality show de baile de Telemundo llamado “Así se baila”, donde hace pareja con Gabriel Porras.

''Me acuerdo que el chef que nos asiste me dijo ‘Laura, está crudo has esto, esto y esto’ y le dije ‘no, está perfecto que esté crudo, vámonos’. Fue a propósito, dije ‘vámonos, ya es hora de irme, tengo que entrar en Así se Baila, yo ya me voy’'', dijo, Laura Flores.

MasterChef fue un aprendizaje para Laura Flores

Pese a que Laura Flores confesó que se salió a propósito de MasterChef Celebrity, la actriz señaló que el haber participado en el reality fue una experiencia de mucho aprendizaje, la cual calificó como “maravillosa e increíble”, pues tuvo la oportunidad de conocer nuevas técnicas y recetas que seguirá aplicando en su día a día, no obstante, los seguidores del programa se lanzaron en contra de la actriz pues la calificaron como “incongruente”, sin embargo, Laura Flores ha decidido no hacer caso a las críticas pues “su jugada” le salió a la perfección.

