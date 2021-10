"¡Córtale!": Itatí Cantoral "OBLIGA" a su hijo a tener un nuevo estilo de cabello

Después de su esperado regreso a la televisión, Itatí Cantoral ha demostrado que continúa siendo una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano. Conocida por interpretar a Soraya Montenegro, la antagonista de "María, la del barrio", Itatí ha obtenido el reconocimiento internacional, gracias a producciones como "Orange is the new black", donde realizó una participación especial que fue celebrada por sus fans.

La hija de Roberto Cantoral e Itatí Zucchi, además de acumular éxitos en su carrera como actriz, no ha dejado de lado el talento artístico que heredó de su padre, uno de los cantantes y compositores más importantes en la historia de la música nacional. Como parte de la cultura popular, Itatí Cantoral también se ha convertido en la protagonista de memes, stickers de WhatsApp y algunos videos de TikTok, plataforma en la que incursionó recientemente.

Itatí Cantoral suele compartir los momentos más especiales a lado de sus hijos. Foto: Instagram @itatic_oficial

Una mamá como todas

Por si fuera poco, además de su trayectoria profesional, Itatí también se ha convertido en un tema popular de conversación debido a su vida personal. Junto con Eduardo Santamarina, la actriz fue parte de uno de los matrimonios más queridos en el mundo del espectáculo. Desde 1999 hasta 2004, la pareja se convirtió en el centro de atención, especialmente después de concebir a José Eduardo y Roberto Miguel.

A pesar de que la relación no prosperó y la pareja decidió tomar caminos separados, los gemelos mantienen una relación cercana con su madre, tal como se demostró recientemente. Fue la noche de ayer cuando Itatí Cantoral compartió un TikTok en el que se podía ver a uno de sus hijos en pleno corte de pelo, situación que la actriz aprovechó para realizar un divertido video con el objetivo de representar el momento en que "la mamá lleva a su hijo a cortar el pelo a fuerza". Para ejemplificarlo, Itatí pedía que le cortaran más y más el cabello a su hijo, quien solo respondía con una sonrisa a las ocurrencias de su mamá.

¡Reciben halagos!

Como reacción inesperada, el TikTok de Itatí Cantoral comenzó a llenarse de halagos para el gemelo, quien a sus 20 años se ha convertido en uno de los rostros más admirados del momento. Además del evidente parecido con Eduardo Santa Marina, José Eduardo y Roberto Miguel parecen tener la "combinación perfecta de genes", tal como se ha descrito en la publicación realizada por la actriz, quien no podría estar más orgullosa de sus hijos.