"Hueles a sexo": Lucero EXPLICÓ por qué la vieron salir MUY TEMPRANO de casa de Mijares

A pesar de que Lucero y Manuel Mijares ya no sostienen una relación sentimental, todavía son una de las parejas consentidas del espectáculo, los famosos son los mejores exmaridos de la televisión mexicana.

Los cantantes forman parte del reality El Retador, ahí demuestran la amistad sincera que los une, y sus compañeros alardean de la buena convivencia que manejan en cámara y fuera de grabaciones.

Hace unas semanas fue Itati Cantoral quien mencionó que es la mejor pareja divorciada que conoce en su vida, y fue también quien se ha encargado de poner en jaque la relación que llevan actualmente.

Te puede interesar: Lucero y Mijares protagonizan escenas de celos, ¿se darán una nueva oportunidad?

Así como paso recientemente cuando Lucero tuvo que salir y explicar lo que se le fue cuestionado, y es que “La novia de América” fue vista saliendo de casa del intérprete de “Para amarnos más” quien es también padre de sus hijos.

Durante un segmento de El Retador a cargo de Berth Oh, mencionaron que había un video en donde aparecían los dos “Tengo un video de una de las jueces de este programa saliendo a las 7 de la mañana de la casa de otro juez”, el conductor no mencionó a ninguno de los cantantes pero sus sonrisas los delataron.

Fue Itatí Cantoral quien no se quedó callada y cuestionó a sus compañeros: “¿Qué pasó hoy en la mañana…? Hueles a sexo”, mientras que Lucero confesó: “Lo único que yo fui a hacer a las 7 de la mañana, no fue salir de la casa del señor Manuel… El punto es que yo fui y nadie me abrió, fui a dejar una gabardina que me encontré del señor Manuel Mijares que tengo en mi casa hace más de 10 años y que a mí me la dejaron ahí botada en el vestidor, o en el clóset, como se llame, y yo haciendo limpieza del vestidor, que por cierto parece que pasó un huracán por mi casa”, argumentó.

Te puede interesar: Lucero: El momento en el que supo que deseaba convertirse en madre