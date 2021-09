Lucero y Mijares protagonizan escenas de celos, ¿se darán una nueva oportunidad?

Desde que el romance entre ambas celebridades se dio a conocer a los medios de comunicación, la relación entre Lucero y Mijares se convirtió en una de las favoritas del espectáculo. Desde que iniciaron su carrera, los cantantes se han convertido en dos de las figuras más importantes de la música a nivel nacional, por lo que su matrimonio ocasionó furor en la población, quien estuvo pendiente de cada detalle de su boda, un evento televisado que continúa recordándose hasta el momento.

Después de un tiempo, Mijares y Lucero concibieron a José Manuel y Lucerito, por lo que su familia también pasó a ser observada por el público. A pesar de la boda de cuento de hadas y la excelente relación que mantenían frente a las cámaras, fue en 2011 cuando las estrellas decidieron divorciarse de manera oficial. Aunque han asegurado mantener una gran amistad, las especulaciones respecto a la verdadera relación entre Mijares y Lucero continúan, especialmente después de sus últimas apariciones.

La familia Mijares Hogaza apareció por primera vez en el concierto virtual "Siempre Amigos". Foto: Twitter @lucerina_xsmpre

Lucero y Mijares son objeto de polémicas

Después de que se confirmara la noticia de su separación, los rumores sobre infidelidades, las presuntas canciones que se dedicaron por despecho y las presuntas diferencias entre ambos fueron los principales temas de conversación, lo que incrementó por el hecho de que la familia decidió mantenerse alejada de las cámaras. Sin embargo, durante los últimos años, hemos podido comprobar que el cariño entre Mijares y Lucero sigue intacto.

Fue en mayo de este 2021 cuando la pareja brindó un concierto virtual titulado "Siempre Amigos" cuando la audiencia logró conocer un poco más sobre su relación. A través de una transmisión en streaming, Lucero y Mijares hablaron sobre su carrera, pero también sobre su vida personal y las decisiones que los han orillado a seguir manteniendo una gran amistad. Tal fue su química en pantalla, que los cantantes fueron invitados a participar en el programa "El Retador" como parte del jurado.

Lucero y Mijares también dieron un concierto juntos el pasado 15 de septiembre. Foto: Twitter @adriacoralys

Sus comprometedores celos

En el programa "El Retador", Lucero y Mijares comparten cámara con Itatí Cantoral, quien ha declarado en repetidas ocasiones que Manuel le parece un hombre espectacular y que no se opondría a mantener un romance con él. Ante las declaraciones de su colega, Lucero parece no tener una postura favorable, lo que decidió demostrar en la emisión de la semana pasada. Mientras uno de los concursantes interpretaba "Amigos no, por favor", canción de Yuridia, Itatí decidió seguir con el explícito coqueteo.

Sin embargo, Lucero decidió ponerle un alto contundente. Cuando Itatí preguntó: "¿Tú qué opinas de esa canción Manuel Mijares, tú crees que los amigos no se pueden besar en la boca?", la "novia de América" respondió contundentemente: "Claro que no, no se pueden besar en la boca". Ante la incomodidad del momento, Mijares solo respondió con una risa nerviosa. Aunque esto, fue interpretado por la población como una clara muestra de que entre Lucero y Mijares puede haber una nueva oportunidad.