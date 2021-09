Netflix: Itatí Cantoral es la narradora en este reality ERÓTICO estrenado HOY; ¿de qué trata?

Este miércoles 15 de septiembre, Netflix estrenó la primera temporada de un reality show erótico en el que la actriz Itatí Cantoral funge como narradora. Su nombre es Jugando con Fuego Latino, la contraparte del exitoso programa Acapulco Shore.

De acuerdo con la plataforma de streaming, un grupo de cinco hombres y cinco mujeres originarios de México, Colombia, Argentina y España, llegan a lo que ellos creen que son las vacaciones de sus sueños en una playa mexicana.

Sin embargo, el problema se presenta cuando se les revela que para ganar 100 mil dólares, tendrán que evitar tener algún encuentro sexual. De ahí que la temática de la producción sea todo lo contrario a Acapulco Shore, donde las fiestas desenfrenadas y el sexo son el pan de cada capítulo.

" Ni besos, ni manoseos, ni autoerotismo, ni nada , pues de no hacerlo, la cifra del premio irá disminuyendo. ¿Serán capaces estos hombres y mujeres de establecer relaciones emocionales más profundas sin caer en la tentación ? ¿O será imposible no quemarse jugando con fuego ?", señaló Netflix en un comunicado.

Jugando con Fuego Latino estrenó tres episodios este 15 de septiembre y cada miércoles durante tres semanas lanzará nuevos capítulos:

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, Itatí Cantoral fue cuestionada sobre su sentimiento en torno a ser narradora en un programa lleno de situaciones de sexo. Esto fue lo que dijo la actriz famosa por su papel de Soraya Montenegro en la telenovela María, la del barrio (1995).

"Muy chistoso, de verdad. Me moría de la risa con el texto, no me dejaban cambiar nada. Como el programa está hecho para toda Latinoamérica, no podías cambiar palabras porque querían que lo entendieran. Fue un trabajo muy divertido".