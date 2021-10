Shawn Mendes aprende a usar el metate y tortear gracias a Camila Cabello: VIDEO

Camila Cabello y Shawn Mendes se encuentra disfrutando de unas románticas vacaciones en México. Desde su llegada a la ciudad de Oaxaca, los fans han estado muy pendientes de los lugares que visitan y las actividades que realizan durante su estancia en tierra azteca.

Los intérpretes de 'Señorita' han caído rendidos por la cultura, tradiciones y gastronomía de la ciudad mexicana. De hecho, los artistas han estado tan interesados en las actividades que fueron sorprendidos haciendo tortillas a mano en un metate, como tradicionalmente se hace.

Camila Cabello y Shawn Mendes hacen tortillas en metate

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que se puede ver como Shawn y Camila están utilizando el metate para preparar un platillo. La pareja se encuentra en una cocina tradicional llena de fogones y utensilios hechos de barro, madera y piedras volcánicas.

En la grabación se puede escuchar como Camila pregunta a las encargadas de la cocina si siempre hacen la comida así o esta era una ocasión especial. "¿Ustedes hacen comidas así todos los días?", preguntó la cantante de 'Havana', mientras que la señora le contestó afirmativamente. "Comen muy rico", reaccionó la artista.

Camila Cabello y Shawn Mendes disfrutan del Día de Muertos

Los cantantes llegaron a México desde el pasado fin de semana. Mendes y Cabello no se ocultaron y se dejaron ver recorriendo algunos sitios importantes de Oaxaca como Centro Histórico donde fueron fotografiados cerca de la icónica iglesia de Santo Domingo.

Según reportes, los enamorados no realizaron este viaje solos, pues también está la familia de la ex integrante de Fifth Harmony, con quienes disfrutaron probaron platillos de la gastronomía oaxaqueña, así como el pan de muerto acompañado por un rico chocolate caliente en uno de los restaurantes de la ciudad.

Camila Cabello ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir algunos detalles de su viaje. Por ejemplo, en una de sus historias publicó una fotografía de dos calaveras de papel que adornan la ciudad para festejar el Día de Muertos.

