Camila Cabello: Esta es la historia de cómo conquistó a su crush Shawn Mendes

Camila Cabello es una de las cantantes más queridas y su relación con Shawn Mendes es considerada una de las más estables en el medio del espectáculo, sin embargo, la historia de amor entre ellos no comenzó hace poco más de un año como muchos piensas y esto la hace digna de contarse.

Actualmente la pareja se ha mostrado inseparable y pasaron la cuarentena por la pandemia de Covid-19 juntos, aunque con altas y bajas han sabido sacar a delante su relación que comenzó hace casi siete años aunque de manera oficial externaron su amor en 2019.

Este domingo Shawn Mendes cumple 23 años de edad y además de su exitosa carrera como cantante a su corta edad, su relación con la cubana ha marcado su vida por lo unidos que son y lo romántica que es la historia de cómo se conocieron.

Te puede interesar: Shawn Mendes: Este es el TOP 5 de mejores fotos del novio de Camila Cabello

Camila Cabello y Shawn Mendes negaban su amor

Camila Cabello y Shawn Mendes se conocieron en 2014 durante los conciertos en Austin Mahone donde ambos fueron contratados para la apertura, en ese momento la cubana aún era parte de Fifth Harmony.

Camila Cabello y Shawn Mendes. Foto: Instagram

Aunque Shawn Mendes reveló que le gustaría algo más que una amistad con Camila Cabello, aún ninguno de los dos se confesaba su amor y tampoco aceptaban una relación de manera oficial. Fue en esa entrevista que el cantante afirmó: “Como conozco tan bien a Camila, seguro me casaría con ella”.

En 2015 se reencontraron durante la gira de Taylor Swift donde Mendes realizaría la apertura y Camila Cabello fue invitada especial. Fue en ese momento donde su química como cantantes los llevó enamorarse más uno del otro, como resultado surgió la canción “I know what you did last summer”.

“Durante ‘I Know What You Did Last Summer’, realmente lo sentí como algo más que una amistad. Creo que él también lo sintió, pero ambos éramos muy jóvenes y él estaba experimentando la presión de su carrera artística. No creo que supiéramos qué hacer con esos sentimientos (…) Sucedió este momento incómodo en el que ambos nos gustábamos, pero no estábamos juntos. Fue raro”, dijo Camila Cabello en entrevista para la revista “Rolling Stone”.

Confirman su romance

En junio del 2019 lanzaron la canción “Señorita”, con la que no sólo alcanzaron un gran éxito pues también se desataron los rumores de que había realmente una relación entre ellos. Algo que fue confirmado con unas fotografías en las que se les veía besándose en octubre de ese mismo año.

Te puede interesar: Camila Cabello estrena NUEVO sencillo "Don't Go Yet": aquí puedes escuchar la canción

En julio del 2019 Camila Cabello terminó su relación con un joven con el que tenía un año de noviazgo, fue Shawn Mendes quien durante un concierto confesó que a partir de ese momento comenzaba una relación con la cantante y desde entonces se han vuelto inseparables.