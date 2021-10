Camila Cabello y Shawn Mendes, rendidos ante el Día de Muertos en Oaxaca: FOTOS + VIDEO

Camila Cabello y Shawn Mendes están disfrutando de su romántico viaje por la ciudad de Oaxaca. La pareja decidió hacer una visita a este esta de México en el marco de la celebración del Día de Muertos, por lo que pudieron disfrutar de los adornos alusivos a esta fecha y cayeron rendidos ante esta tradición.

Los intérpretes del éxito Señorita fueron vistos este fin de semana dando un paseo por las calles de la capital del estado. Lo que más llamó la atención de los usuarios de redes sociales, es que la pareja no contaba con seguridad y en algunas ocasiones convivieron con los fanáticos.

Camila y Shawn comieron en el restaurante Pitiona, dieron un paseo por el andador turístico y disfrutaron del Centro Histórico, además se tomaron algunas fotografías en la icónica iglesia de Santo Domingo.

Camila Cabello y Shawn Mendes se enamoran del Día de Muertos

Según reportes, Camilia y Shawn no realizaron este viaje solos, pues también acudieron los familiares de la ex integrante de Fifth Harmony, con quienes disfrutaron probaron platillos de la gastronomía oaxaqueña, así como el pan de muerto acompañado por un rico chocolate caliente.

La propia Camila Cabello confirmó que estaba en México a través de una foto en su Instagram Stories en la que parecen dos calaveras de papel y un subtítulo con la palabra "Oaxaca". La imagen sorprendió a los fans de la ciudad, quienes inmediatamente salieron a las calles a buscarla con la esperanza de conseguir una fotografía.

La protagonista de la película 'Cenicienta' de Amazon Prime Video, también subió un video en el que aparece cantando junto a su novio, demostrando que se encuentran más unidos que nunca.

