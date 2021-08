Cenicienta: Razones por las que la producción de Amazon causa polémica

Este martes 3 de agosto fue liberado el tráiler de "Cenicienta", la nueva producción de Amazon Prime que se estrenará dentro de un mes, precisamente. De acuerdo con las imágenes e información compartida a través de plataformas digitales, esta producción protagonizada por Camila Cabello llegará al servicio de streaming el 3 de septiembre. Sin embargo, las expectativas por parte de la comunidad en internet se han elevado.

El impacto de esta nueva película ha dejado a los internautas con ganas de saber más al respecto y no es para menos. De acuerdo con lo retratado en los avances, esta no será la típica historia de princesas, sino que modificará el discurso que ya conocemos no solo en la forma, sino también en el fondo. Y es que las adaptaciones de la historia original son evidentes a la modernidad, especialmente si se realiza una comparación con las producciones de Disney, lanzadas en 1950 y 2015.

La Cenicienta se moderniza

Una de las noticias más sorprendentes con relación a esta nueva producción fue el hecho de que Billy Porter fue el actor elegido para interpretar al personaje del Hada Madrina. Sin embargo, en esta versión de Amazon, el personaje en cuestión no tendrá un género definido. De acuerdo con las palabras del propio estadounidense "la magia no tiene género", por lo que se dará una perspectiva fresca y empoderada en esta versión.

James Corden, el presentador, actor y cantante inglés, es el productor responsable de esta nueva historia. Según lo mencionado en el mismo tráiler, Cenicienta se basará en la leyenda que conocemos, pero mostrará una historia que no había sido contada antes. La película, como era de esperarse, es un musical; por lo que Camila Cabello fue la mejor opción para interpretar al personaje principal, aunque también hubo un debate al respecto.

Si tomamos como referencia la imagen de Cenicienta promovida por Disney, puede que la intérprete de "Señorita" no fuera la primera en la lista. Sin embargo, esto forma parte del giro que se busca darle al cine actual, pues será la primera vez que una mujer latina interprete este personaje en la industria cinematográfica, situación que ha sido celebrada por la comunidad latina, incluida la misma cantante.

La historia estará protagonizada por Camila Cabello. Foto: Twitter @CCabelloArg

¿Cuál será la trama?

Según las primeras imágenes, la historia se basara no en la historia de amor entre Cenicienta y el príncipe, sino en las dificultades a las que la protagonista debe enfrentarse para lograr salir adelante. Además de la malvada madrastra, Cenicienta también deberá luchar en contra del machismo en la sociedad y de los impedimentos que se atraviesen en su camino para lograr cumplir su sueño: convertirse en una renombrada diseñadora.