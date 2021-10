Julio César Chávez explota contra la prensa al ser cuestionado sobre Luis Miguel | VIDEO

Durante una conferencia de prensa donde se encontraban Jorge Van Rankin, Roberto Palazuelos y Julio César Chávez, para presentar su próximo show titulado "“Los mandamientos de un hombre ching&%”, donde relatarán algunos pasajes que han marcado sus vidas.

Los periodistas no perdieron la oportunidad de cuestionar a Van Rankin sobre la manera en que Luis Miguel lleva su paternidad con los hijos que procreó con Aracely Arámbula, a lo que el conductor comentó:

“En esa parte paternal no ha sido una persona congruente con lo que piensa porque yo he hablado mucho con él, creo que no está padre que no vea a sus hijos, pero yo no estoy juzgando a nadie”.