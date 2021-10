Aracely Arámbula es acusada de robo tras encontronazo con reportera en Estados Unidos | VIDEO

La actriz Aracely Arámbula se encuentra en medio del ojo del huracán, luego de que este fin de semana trascendieron unas imágenes en la que mostró el momento justo cuando intentaba cubrir el rostro de uno de sus hijos, mientras los reporteros buscaban obtener alguna declaración.

Luego de que varios periodistas la señalaran de haber agredido a uno de sus colegas y le abrieran la puerta de su camioneta a la también expareja de Luis Miguel, la comunidacora Nelssie Carrillo reveló algunos detalles de su encontronazo con “La Chule”, durante la entrevista brindada al programa Sale el Sol;

“Yo no entendía el por qué la señora no quería hablar, cuando ella ya salió, nosotros nos acercamos, y vimos a Aracely y que estaban sus hijos, pero nunca pensé que eran los niños, y le digo al camarógrafo ‘mira, son los hijos de Luis Miguel, y ya entendí’, en eso viene Aracely muy nerviosa, me dijo ‘¿de dónde son ustedes?, ¿de dónde vienen?, ¿quieren hablar?, ¿qué pasó?’, y ella le dice al camarógrafo ‘¿qué quieres?, ¿qué grabaste?, ¿qué grabaste con el celular?’, y en eso llega su guarura, vino y le arrebató el celular y empezó a meterse a su bandeja de videos y le empezó a borrar todos los videos que él había grabado”, señaló.

Aracely cubrió la cara de sus hijos. Foto: Agencia México

La reportera cuestionó a Aracely sobre el derecho que tenía de ir a Estados Unidos y tomar tomar posesión de un dispositivo móvil;

"Eso se llama robo, y ella está diciendo ‘no, es que no quería que me grabaran las chanclas’, y no, ella estaba muy al pendiente de que no se les haya grabado la cara o algún tipo de video a sus hijos, ese es el problema con ella”, dijo Nelssie

Finalmente, al ser cuestionada sobre la accion que tuvo Aracely de ser informada de lo el hombre de seguridad hacía, Nelssie reveló que no hizo nada, y esa actitud la puede meter en problemas legales.

“No, nada, su reacción no fue nada, dijo ‘sí, no te preocupes, yo voy a hacer que le dé el celular’, pero no estaba haciendo nada porque le den el celular, ella estaba tratando de entretenerme a mí, para que yo me entretuviera y el señor siguiera borrando y metiéndose a su propiedad privada, así es Aracely, y toda esa gente que viene de México no va a hacer eso, aquí no van a venir a este país a hacer eso, no pueden demandarme de nada porque yo tengo un as sobre la manga, que es pruebas contra su seguridad y pruebas contra ella, de que ella fue cómplice de un robo de un celular”, finalizó.