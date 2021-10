"No pueden hacer esto": Aracely Arámbula EXPLOTA contra reporteros que ABRIERON su auto

Aracely Arámbula es una de las personalidades más acechadas por la prensa de espectáculos debido a que diferentes medios han intentado captar una imagen de los hijos que tuvo con Luis Miguel, sin embargo, todo parece indicar que la actriz y cantante ya no soporta esta situación pues trascendió que golpeó a una reportera desatando un azafarrancho que terminó con los periodistas abriendo su carro para tratar de obtener una imagen de los heredemos de “El Sol” y de la actriz.

La confrontación entre Aracely Arámbula y los reporteros ocurrió la tarde del sábado 16 de octubre en algún lugar de Los Ángeles, California, Estados Unidos cuando la actriz fue acosada por diferentes medios que intentaban obtener una fotografía de uno de sus hijos, por lo que la ex pareja de Luis Miguel decidió resguardarse en su camioneta junto a su hijo, no sin antes haber agredido a una reportera, según señalan en el video algunos de los representantes de los medios que estuvieron presentes en la escena.

En las imágenes difundidas, se puede apreciar que los periodistas se aglomeran alrededor de la camioneta de Aracely Arámbula para exigirle que dé la cara por haber golpeado a una reportera, sin embargo, la camioneta no tenía los seguros puestos y alguno de los reporteros logró abrir el vehículo y se pudo apreciar que el hijo de “El Sol” estaba vestido totalmente de negro con una sudadera con capucha y de inmediato se abalanzó contra su madre para evitar que las cámaras captaran su rostro. “¡No voltees!”, dice Aracely Arámbula.

“¡Ciérrale, ciérrale, no pueden hacer esto!” se escuchó decir enfurecida a Aracely Arámbula, quien, a su vez, estaba grabando con su celular la escena y enseguida, un hombre que viajaba en la parte delantera del vehículo se encarga de cerrar la puerta para que los reporteros no siguieran grabando.

Redes reaccionan a zafarrancho

El video del zafarrancho protagonizado por Aracely Arámbula y diversos medios fue publicado en diferentes redes sociales y de inmediato se dividieron opiniones pues mientras algunos defendieron a los periodistas y aseguraron que solamente estaban haciendo su trabajo, otros señalaron que se trató de un auténtico caso de acoso pues los reporteros abrieron su carro violando su privacidad, incluso, señalaron que la actriz podría proceder legalmente en contra de los representantes de los medios, sin embargo, se desconoce si la actriz pretende poner una demanda.

Cabe mencionar que hace unas semanas se filtraron algunas fotografías de Daniel, el hijo menor de Aracely Arámbula y Luis Miguel, sin embargo, se sabe muy poco sobre Miguel, el primogénito de la pareja quien próximamente cumplirá 15 años, por lo que el interés de los medios ha crecido por conocer algo sobre el menor.

¿Por qué no quiere exponer públicamente a sus hijos?

Aracely Arámbula ha señalado en diversas ocasiones que no quiere que la imagen de sus hijos se vea involucrada o afectada por las diversas polémicas que se generan en torno a la vida de Luis Miguel, incluso, señaló que no había dado su consentimiento para que ni ella ni sus hijos aparecieran en la serie para que “no se tergiversara la verdad” pues no quiere generar controversia, además, según diversos medios, Luis Miguel se habría comprometido a cumplir con sus obligaciones económicas con sus hijos con la condición de que no fueran expuestos en público, sin embargo, la actriz no ha confirmado o desmentido esta información.

Aracely Arámbula no hablado sobre el altercado con la prensa. Foto: IG: aracelyarambula

