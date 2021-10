Desde el gimnasio: Aracely Arámbula elevó la temperatura de Instagram

No sólo por su físico tornado que no deja de cosechar suspiros, sino por su carisma y simpatía, Aracely Arámbula es una de las estrellas más queridas del país y de hecho su fama ha trascendidos las fronteras de Latinoamérica.

Es que además trascender en el mundo del espectáculo por sus cualidades como cantante y actriz, a los 46 años, Aracely Arámbula continúa más radiante que nunca y no deja de concretar proyectos laborales. Justamente hoy, la actriz se animó a mostrar un post en su cuenta de Instagram donde se la ve con un sensual look deportivo en el que busca resaltar su esbelta y trabajada figura. Con música de fondo y en el gimnasio, enfundada en un enterito color negro deportivo, que no da pie a dudas de su belleza, la ex de Luis Miguel no tardó en cosechar miles de likes y comentarios por parte de sus seguidores.

Una vez más, en su historia, la artista que se encuentra en Estados Unidos trabajando, supo cautivar a los internautas y selló su posteo con una radiante sonrisa. Arámbula es conocida por haber sido la pareja de Luis Miguel, durante cuatro años; con quien tuvo sus dos hijos: Miguel (nacido el 1 de enero de 2007) y Daniel, nacido el 18 de diciembre de 2008.

Aracely Arámbula posando. Fuente: Instagram Aracely Arámbula

Tras varios años después de separarse del cantante mexicano, Aracely no dejó ni un minuto su carrera y mucho menos su cuidado personal. A base de mucho esfuerzo, ella ha sabido mantenerse a raya con las exigencias que demanda su trabajo. De hecho, por estos días se encuentra promocionando su tour por Estados Unidos, cosechando miles de elogios y muestras de cariño por parte de sus seguidores.

Aracely Arámbula posando desde el gimnasio. Fuente: Instagram Aracely Arámbula

Así, la madre de los dos hijos de Luis Miguel ha logrado acaparar la atención de miles en todo el mundo. Su belleza y simpatía, son los recursos que en evidencia, los años no han opacado