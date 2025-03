Sheinbaum: daré la vida misma por México; hay optimismo de que no se impongan aranceles

Ante un Zócalo capitalino repleto este 9 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a dar la vida misma en la defensa de México ante las amanezas a la soberanía nacional.

Tras lograr una nueva suspensión de los aranceles que busca imponer Estados Unidos a las exportaciones mexicanas, la titular del Ejecutivo Federal prometió jamás traicionar al pueblo.

"Tengan la certeza de que su presidenta, con temple y corazón, nunca les va a traicionar, y que siempre pondré mi corazón, mente, energía y hasta la vida misma por nuestro querido y amado México", sostuvo acompañada por las y los Gobernadores, así como miembros de su Gabinete legal y ampliado.

La suspensión de los aranceles tiene como fecha límite el 2 de abril, fecha en la que Estados Unidos anunciará tarifas recíprocas para todo el mundo. "Ahora quiero expresarles que somos optimistas, porque ese día, el 2 de abril, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos a rodos los países del mundo, si algún país le cobra por sus exportaciones, Estados Unidos lo hará también.

Claudia Sheinbaum se comprometió a dar la vida misma en la defensa de México ante las amanezas a la soberanía nacional. Foto: Antonio Nava

La presidenta Sheinbaum

"Nada más que México no está en ese ámbito, nosotros desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales (...) es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos, porque prácticamente no hay aranceles de México hacia los Estados Unidos", sostuvo. Es por ello que la Presidenta insistió que hay plan y estrategia para sortear una emergencia.

"Nosotros no somos extremistas, pero tenemos muy claro que hay principios irrenunciables. No podemos ceder en nuestra soberanía, ni puede resulta afectado nuestro pueblo por decisiones que tomen gobiernos o hegemonías extranjeras; en ese caso, siempre actuaremos de inmediato", aseveró.

Uno de las principales críticas desde Estados Unidos hacia México ha sido una supuesta omisión en el combate al tráfico de drogas, principalmente el fentanilo. Es por ello que, dijo Sheinbaum, por razones humanitarias, el país seguirá colaborando para evitar que llegue este químico a los jóvenes estadounidenses y para apoyar a sus familias.

Incluso, en este mes de la primera pausa a los aranceles, se han asegurado millones de pastillas de fentanilo y detenido también generadores de violencia. "Invariablemente debemos, con voluntad y tesón, tener siempre el diálogo como la opción. Hasta ahora, ha dado resultados y pienso que seguirá habiendo. Sin embargo, debemos estar atentos e informados por si es necesario", explicó.

Sheinbaum hizo un repaso histórico de la relación entre México y Estados Unidos, sin omitir los momentos más complejos. "No olvidamos las invasiones de 1846 y de 1914, y el “zarpazo” que le dieron a la mitad de nuestro territorio en 1847", sostuvo.

La primera mandataria no dejó pasar la oportunidad para invitar a participar en la elección judicial del 1 de junio próximo. "El día de hoy es un acto de unidad, pero no por ello, porque ya está en la Constitución, no debemos dejar de recordar que:

"¡El 1o de junio hay elecciones! Y que, por primera vez en la historia, el pueblo de México va a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", agregó.