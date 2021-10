Eduin Caz revela la VERDADERA razón por la que se casó con su esposa

Sin duda alguna, Eduin Caz vocalista y líder del Grupo Firme se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida pues además de gozar de fama y éxito internacional, en lo personal vive lo mismo pues tiene una hermosa familia, la cual ha construido a lado de su esposa Anahy.

Y es que para nadie es un secreto la gran relación que Eduin tiene con Anahy pues son una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo y es que ambos se conocen desde que eran solo unos adolescentes.

La historia de amor entre Eduin Caz y Anahy podría parecer sacada de un cuento de hadas pues aunque como todas las parejas tienen sus problemas, ambos han sabido salir adelante pues ambos son un gran apoyo.

En una plática que tuvo con su colega Larry Hernández, Eduin habló abiertamente de muchas cosas, desde situaciones de trabajo hasta lo más personal que pudo haber confesado, y es que al calor de las copas, el líder del Grupo Firme se sinceró con su amigo.

Cuando le tocó hablar de las razones que lo llevaron a llegar al altar, Eduin recordó que si llegó a casarse con Anahy es por que supo que era una buena mujer ya que ella jamás le faltó el respetó a sus padres.

Y es que Eduin recuerda que cuando eran novios su mujer era una “santa” pues en el plano sexual nunca pasó nada entre ellos y aunque él quería, Anahy no quería fallarles a sus padres, situación que ahora agradece el líder de Grupo Firme.

“La Daisy era la mujer más santa del mundo, me caía bien gorda, y que me perdone mi suegro y mi suegra si ven esta entrevista, pues la verdad es que...ella no pues no jamás en la vida, yo me acuerdo que éramos novios y no pasaba nada y yo más chaquetero que nada, pero ella no le podía faltar a sus papás y la neta les agradezco a sus papás y por eso me casé con ella…”se puede escuchar platicar a Eduin Caz