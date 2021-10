Luis Miguel ¿Por qué fue arrestado en 2017 en Estados Unidos?

Este jueves 28 de octubre fue liberada la tercera y última parte de Luis Miguel, La Serie, una producción original de Netflix que se convirtiera en todo un fenómeno de la plataforma en 2018. Así luego de mucha polémica y millones para todas la partes involucradas la historia llega a su fin.

La plataforma con sede en Los Gatos, California ha decidido dar una entrega completa de seis capítulos, cosa que en anteriores ocasiones no había pasado, pues es de recordar que los seguidores y fanáticos de Luis Miguel, debían esperar domingo, tras domingo para poder seguir su serie, que tenía tintes a una telenovela a la vieja usanza.

¿Por qué arrestaron a Luis Miguel?

En el primer episodio titulado "Sueña", se puede ver como al finalizar tres agentes americanos llegan a la residencia de "El Sol" en Beverly Hills en el año 2017, mientras el cantante nacionalizado mexicano enfrenta una crisis con su forma de beber, para arrestarlo, pero ¿cuál fue el motivo?

Es importante señalar que la situación en la vida real no fue tan escandalosa como aparece en la ficción, la razón por la que Luis Miguel fue presentado ante el juez, tuvo que ver con una demanda que presentó su exmánager William Brockhaus, quien presentó una denuncia en su contra debido a que el intérprete de "La bikina", no cumplió con una serie de conciertos que se tenían programados para 2015.

Se alegó que debido a la decisión del cantante su equipo no había recibido los honorarios estipulados, lo que llevó a que los demandantes ganaran, sin embargo, LuisMi no pagó y sólo le fue embargado un auto Rolls Royce, situación que derivó en varios citatorios, mismos a los que no atendió.

Es de tal modo que el 17 de abril de 2017 la jueza Virginia A. Phillips giró una orden de arresto por desacato y esto es lo que se ve en la serie, fue puesto en libertad rápidamente pagando una fianza y debió pagar lo que se le debía a Brockhaus. Este fue uno de los puntos más complejos en la carrera del "Sol", pues la prensa le dio amplia cobertura y es de recordar que a él le gustaba mantener su vida privada en secreto o al menos eso pretendía.

SEGUIR LEYENDO

Luis Miguel: La Serie ¿Vicente Fernández fue el CULPABLE de que "El Sol" no hiciera una gira con Alejandro Fernández?