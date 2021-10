Omar Chaparro sube 14 kilos y esta fue la reacción de su mamá al verlo: "Ya bájale a la comida" | VIDEO

Omar Chaparro es uno de los conductores más carismáticos de la televisión mexicana. Recientemente, el también actor y cantante compartió con sus seguidores que subió de peso para su próxima película. Sin embargo, a su madre, Rosario Alvídrez, no le gusta verlo con unos kilos de más.

El comediante de 46 años disfruta de un gran momento laboral gracias a su popular programa Tu-Night Con Omar Chaparro. Además, hace un par de meses estrenó su nuevo sencillo: "Las Locuras Mías", una colaboración con el cantante Joey Montana.

Hay actores que demuestran su compromiso y entrega al momento de hacer un papel. Omar Chaparro no es la excepción; prueba de ello es el hecho de haber subido 14 kilos para su siguiente proyecto cinematográfico.

A través de su cuenta de Instagram, el comediante publicó un video en el aparece su madre, doña Chayo, quien en ningún momento se da cuenta de que está siendo grabada. El presentador busca un pastelito Gansito con el fin de seguir aumentando de peso.

"¿Apoco querías un Gansito ahorita? No, Dios mío, ya no subas más", le dice su mamá. "Chayo, ¿qué tiene que suba más?, pregunta él. "Me da miedo para bajar, que te haga daño", le responde.