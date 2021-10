Omar Chaparro NO asiste a la boda de su hija Paulina; así de FRACTURADA esta su relación

La hija de Omar Chaparro, Paulina se casó el pasado fin de semana tomando a todos por sorpresa, sobre todo porque el gran ausente de este momento importante en la vida de la joven fue el propio conductor y comediante, quien de acuerdo a la novia no fue invitado para presenciar la unión matrimonial.

El ex presentador de 'No manches' tuvo una hija con Verónica Núñez, la cual fue su novia en la juventud. Ahora, Paulina tiene 26 años, y hace unos días contrajo matrimonio con su novio con su novio Alan Rivero, de 28 años de edad. La pareja estuvo rodeada por sus amigos y seres queridos, pero el que no fue visto fue su padre biológico.

La joven dio unas declaraciones a la revista TvNotas en donde contó que no invitó a Omar Chaparro debido a que desde hace algunos meses se ha distanciado de él y confesó que quien la entregó en el altar fue su abuelo y su mamá, quienes siempre han estado junto a ella.

"Mi mami me entregó casi a mitad de la iglesia, junto con mi abuelito (Héctor Núñez), quien siempre ha sido como mi papi. Fue muy especial y me siento feliz de haber dado este paso con ellos”, contó a la revista de espectáculos.

Paulina no invitó a Omar Chaparro a su boda Foto: Captura de Pantalla

Por esta razón Omar Chaparro ya no habla con su hija

En 2016, Omar Chaparro reconoció a Paulina como su hija sin hacer uso de una prueba de ADN. Sin embargo, desde ese algunos meses la relación entre ellos se ha ido fracturando, así lo dijo a conocer la joven de 26 años a la revista, pues indicó que debido al trabajo del actor la relación se fue deteriorando.

“Porque desde hace unos mesesitos nos dejamos de hablar, fue un poco por todo el asunto de la distancia, de su trabajo, entonces la relación se fue deteriorando y tengo rato sin saber de él; como ya ha pasado tanto tiempo, no sé si la relación ya se acabó. Me duele, pero realmente ya estamos muy distanciados”, dijo.

Paulina dijo que el conductor de 'Tu-Night con Omar Chaparro' se enteró por medio de redes sociales que se iba a casar y hasta le envió un mensaje para confirmar la información.

En tanto, aseguró que en un principio si le afectó no ver a su papá compartiendo ese momento con ella, pero el día de la boda estuvo rodeada de su mamá y su abuelo, así que esos pensamientos pasaron a segundo plano.

"Realmente no me hizo falta, porque estuvo mi mamá, mi abuelito y mi familia, y al verlos llorando de emoción, dije: ‘Es todo lo que necesito y no me hace falta más’”.

SIGUE LEYENDO:

Carlos Rivera asegura que Omar Chaparro "ya había aburrido" en ¿Quién es la Máscara?

Omar Chaparro hizo de todo para interpretar a Pedro Infante; hasta le rezó al ídolo de Guamúchil