"¿Quién es la máscara?": Fans quieren fuera a Adrián Uribe, "ya está muy quemado" y piden a Omar Chaparro

¿Quién es la máscara? se ha convertido en uno de los programas favoritos de la televisión mexicana. La diversión, espectáculo, intriga y emociones que genera lograron que más de 7 millones de personas vieran el episodio de ayer en la noche.

Pero no todo son buenas noticias. Entre las celebridades que participan en el show, uno de ellos ha sido duramente criticado, se trata del conductor Adrián Uribe, que está en la tercera temporada cubriendo el lugar que dejó Omar Chaparro.

Adrián Uribe tiene experiencia en la conducción, con programas como "100 Mexicanos Dijieron", en donde da vida al personaje de "El Vítor", uno de sus roles más reconocidos.

Entre las críticas que le han hecho a Adrián Uribe está el hecho de que lo han notado muy forzado y no tan cómodo. Otros usuarios de redes sociales han dicho que no logra deshacerse de los clichés del "El Vítor" y también han explicado que no ha sido capaz de llenar los zapatos de Omar Chaparro como conductor de ¿Quién es la máscara?

A pesar de que el show tiene muy buenos números y que hay grandes talentos como Yuri o Carlos Rivera, el tema del conductor no ha sido del total agrado de los seguidores del reality.

Critican a Adrián Uribe: "Ya está muy quemado"

Tras los primeros episodios del show, los seguidores de ¿Quién es la máscara? han demostrado su descontento por el trabajo realizado por Adrián Uribe y muchos de ellos piden el regreso de Omar Chaparro, que siempre ha sido uno de los favoritos de la televisión mexicana.

Por eso, las redes sociales se llenaron con la tendencia ¿Quién es la máscara? y los comentarios de la gente sobre el comediante ex de La Hora Pico.

Piden que regrese Omar Chaparro

"El saco le queda muy grande"

Los usuarios no sólo atacaron a Adrián Uribe, también aseguraron que quieren que regrese Omar Chaparro a conducir ¿Quién es la máscara?, reality que ya había estado a su cargo en las primeras dos temporadas.

"Hubieran dejado a Omar Chaparro"

Cientos de usuarios se hicieron presentes en los cometarios en redes sociales

Aseguraron que Uribe ya está muy quemado

