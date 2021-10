DJ Zaa se prepara para el A State of Trance

Admirador de Armin van Buuren, DJ Zaa podrá convivir con él una vez más en el festival A State of Trance que se realizará en la CDMX en noviembre próximo, un evento que también le permite al mexicano regresar a los masivos y encontrarse con el público que lo ha seguido en 10 años de carrera.

“La primera vez que vino este festival a México fue en 2013, tuve la fortuna de conocer a Armin ahí, firmé una canción en su disquera y platicamos poquito. Luego lo vi en Miami y en Amsterdam, está vez no será la culminación de un diálogo, pero sí es dar otro paso con esa relación que he tenido con él, me gusta su trabajo y toca bastantes canciones mías en su radioshow”, contó DJ Zaa.