BTS: La canción que conmovió a toda una nación, el secreto detrás de Spring Day

La música de BTS los ha convertido en la boy band más famosa del momento, también logró concederles su primera nominación a los GRAMMY en toda la historia del K-Pop.



Las fans de la banda han calificado sus canciones como piezas musicales que puedes disfrutar a través de libros y teorías, debido a su inspiración en algunas de las obras favoritas de RM o historias conocidas. También han plasmado experiencias personales, pero uno de sus temas se convirtió en un consuelo para su país.

Spring Day se lanzó en febrero de 2017 como parte de su álbum "You Never Walk Alone". El video musical rompió el récord de 9 millones de reproducciones en las primeras 24 horas, superando la marca de "Blood Sweet & Tears". Actualmente, está por alcanzar las 500 views en YouTube.

La canción también tiene referencias al libro "Omelas", uno de los favoritos de RM. También ganó a "Canción del Año" en los Melon Music Awards de 2017 y se posicionó dentro del Billboard World Digital Songs con 14 mil descargas. Desde entonces, ha sido una de las más importantes en la carrera de Bangtan, pero no por sus logros, sino por su significado.

¿Qué significa Spring Day de BTS?

Esta canción de BTS logró conmover a toda una nación y es que Spring Day retrata la tragedia nacional conocida como el naufragio del ferry Sewol.

Tanto el video musical como la letra de la canción retratan el de dolor de extrañar a alguien y la esperanza de volver a ver esa persona.

Por muchos años, ARMY especuló sobre le verdadero significado detrás de "Spring Day", ya que hay escenas donde los idols aparecen en una especie de limbo, además colocaron unos tenis escolares colgados en frente de una bahía que representarían a los estudiantes que murieron en la tragedia.

El accidente del Ferry Sewol tuvo lugar en 2014 cuando un buque trasladaba a más de 400 personas, superando la capacidad permitida. La mayoría de ellos eran estudiantes que regresaban de una excursión, el barco se hundió dejando al menos casi 300 muertos.



Se declaró luto nacional y hubo varias negligencias, desde la operación del ferry, hasta las investigaciones. BTS confirmó que se inspiraron en este triste hecho, la canción ha sido un tipo de consuelo para las familias de las víctimas y una especie de homenaje.



Desde entonces, ha permanecido por 4 años consecutivos dentro del chart de Melon, la plataforma musical más importante de Corea del Sur. Con un récord de 245 semanas, Spring Day nunca ha salido del top 100 y es la única canción en la historia del K-Pop en lograrlo.

Te puede interesar: BTS están nominados a los People Choice Awards, ¿qué categorías son y cómo votar?