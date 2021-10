La vez que "El Fantasma" compró una camioneta en una borrachera; así fue el momento | VIDEO

Alexander García, conocido popularmente como El Fantasma, es un cantante y compositor de música regional mexicana que en los últimos años ha logrado consagrar una carrera exitosa en la industria.

Una de las pruebas de los bien que le va son sus millones de reproducciones en diversas plataformas de streaming y YouTube, además de su participación como jurado en el programa televisivo “Tengo talento mucho talento”.

A raíz de su exposición muchas personas desean más sobre su vida, sus proyectos y todo lo relacionado con él y su música, es por eso que estuvo como invitado en un programa de radio en Exa.FM en donde contó una anécdota divertida.

El Fantasma mencionó que entre todos los automóviles que posee, una camioneta Ford modelo 86 es su favorita y que la obtuvo es una historia de borracheras, dijo que durante una buena fiesta le compró el automóvil a una persona y al día siguiente no recordaba.

“Esa es la que más quiero, la compré en una borrachera en mi cumpleaños, ciego, hay que ser sinceros, yo estaba en mi fiesta, ya se me había borrado el casete, ya no estaba yo presente, ya era facundo el que estaba presente y en eso llegó un pariente que me dijo ‘compa ahí tengo una 86 bien perra’”, platicó.

Después le preguntó que si cuando dinero quería por ella y al acordar el precio decidió hacerle un chequé en ese momento aun sabiendo en el estado en el que se encontraba.

“Firmé el cheque horrible y me quedé con la troca sin conocerla, yo me levante al día siguiente y dice mi mujer ‘ahí esta una camioneta que compraste afuera, que bonita borrachera agarraste’ me dijo”,

Cuál fue su sorpresa que al salir se encontró con una camioneta muy bonita “salí y voy viendo la hermosura de camioneta y dije ‘apoco es mía, me voy a poner borracho para comprarme los carros, me los compro mejor”.

