Esta es la VERDADERA historia detrás de la icónica canción “Eleonor Rigby” de The Beatles

Paul McCartney es uno de los músicos más emblemáticos en la historia, por lo que a lo largo de su carrera como parte de The Beatles, así como en su etapa como solista cuenta con una larga lista de canciones que se convirtieron en importantes en el mundo de la música en las últimas décadas. En esta ocasión vamos a hablar de la canción “Eleonor Rigby”.

Es una realidad que la gente encuentra en las canciones muchos motivos identificarse con ella y darle un valor importante a la vida de cada una de las obras de los músicos y compositores, pero pocos saben las historias que hay detrás de las canciones, por lo que en esta ocasión el mismo exBeatle fue el encargado de revelar que fue lo que lo llevó a escribir “Eleonor Rigby”, además de confirmar si existe o no la mujer solitaria que ya cuenta con una estatua en Liverpool.

Durante una entrevista para la revista “The New Yorker”, Paul contó que la historia sobre esa mujer solitaria que supuestamente recolectaba el arroz de una boda a las puertas de la iglesia; por lo que la canción relata “Mira a toda esa gente solitaria. ¿De dónde viene? ¿A dónde pertenecen?”, dice la letra de la canción.

La realidad detrás de Eleonore Rigby

McCartney confirmó en la entrevista que la dama si existe y en efecto era una mujer solitaria, inclusive que se llevaba muy bien con ella, esto a pesar de no recordar cómo fue que se conocieron. Lo que sí recuerda es que fue varias veces a sus casas y que pasaban mucho tiempo en su cocina donde tenía un radio con un cristal dentro.

Sobre la canción, dejó claro que está basada en la soledad, esto con la intensión que la gente se identificara con la canción y así, lograr un gran éxito, pero sobre la historia de una mujer que recoge arroz a fuera de la iglesia no es literal.

“La canción en sí fue escrita conscientemente para evocar el tema de la soledad, con la esperanza de que pudiéramos lograr que los oyentes se sintieran identificados”, explicó sobre el motivo de la canción, a lo que agregó: “Quería que fuera más conmovedor que simplemente alguien limpiando, por lo que se convirtió más en alguien que estaba solo. Alguien que probablemente no tenga su propia boda, solo el suelo de una”, relató a The New Yorker.

