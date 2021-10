Paul McCartney revela todo; ¿Quién provocó la ruptura de los Beatles?

Hace un poco más de 50 años, los Beatles anunciaron su separación definitiva. El grupo más exitoso en la historia de la música generó muchos rumores alrededor de su ruptura, pero nunca se habían dado declaraciones oficiales al respecto. Pero ahora, Paul McCartney sacó a la luz el tema y explicó qué es lo que había pasado.

"Yo no instigué la división. Lo hizo Johnny (Lennon)", dijo el músico a The Guardian. Esto durante un adelanto de una entrevista para 'This Cultural Life' que será estrenada el 23 de octubre.

Explicó que John Lennon les avisó un día que se iría de la agrupación y que no pudieron hablar mucho al respecto por los compromisos comerciales del cuarteto de Liverpool. "John entró un día y dijo: Me voy de The Beatles. ¿Eso provoca la división, o no?'", contó el músico de 79 años.

Lennon reconoció que fue extraño porque todos sabían que era el final del grupo, pero no podían decir nada, por los compromisos que tenían pendientes.

¿Quién fue el culpable de la separación de los Beatles

FOTO: Archivo

"Yoko no fue culpable"

Además, otro de los grandes rumores que se habían dicho por décadas, era que Yoko Ono, la segunda esposa de Lennon, era la culpable de la separación de la banda. Fue culpada por provocar desarmonía entre los integrantes.

Ante eso, Paul McCartney dijo que no son ciertas las acusaciones y que el momento en el que se deshizo la banda fue "el más difícil de mi vida. Era mi banda, era mi trabajo, era mi vida, así que quería que continuara", explicó.

Después de que se desintegraran, Paul McCartney comenzó su carrera como solista. Su éxito fue rotundo y consiguió varios logros muy importantes. Por ejemplo, tiene un récord Guinness como el músico y compositor más exitoso en la historia, con ventas de 100 millones de sencillos y 60 discos de oro.

Además, su canción Yesterday es la más versionada de la historia, con más de 3 mil 500 versiones grabadas.