Héctor "N": Así fue el momento exacto de la detención del actor afuera de su casa | VIDEO

El 15 de junio de este 2021 fue detenido el actor Héctor "N" por presuntamente haber abusado de su hija y hasta el momento el tema sigue dando mucho de qué hablar; sin embargo, no se había dado a conocer el momento en que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) lo capturaron frente a la puerta de su casa.

A través de un video, presentado en el programa De Primera Mano, se puede ver al histrión revisando su automóvil hasta que un par de personas le preguntaron por una dirección y tras ver que otras más se acercan (los agentes), intenta meterse a su hogar sin conseguirlo; apenas llega a la reja, lo toman por la espalda, le presentan un documento y proceden a llevárselo.

La detención de Héctor "N" generó un poco de polémica entre los conductores por la manera en la que se llevó a cabo. No obstante, también mencionaron que todo ocurrió con forme a las declaraciones que se fueron ofreciendo durante el proceso del caso.

Alexa Parra denuncia al abogado de su padre

Alexa Parra, hija de Héctor "N", ahora se fue en contra de José Luis Guerrero, abogado defensor del actor por revelar secretos. en una entrevista para el mismo programa explicó que se encuentra sujeto a la denuncia penal, pero no va a comparecer al Ministerio Público. "Vamos a requerir la información a través de un juzgado de distrito para no someternos a esta situación. Consciente de que no hemos violado ningún derecho ningún secreto por parte de la víctima", mencionó.

Guerreo detalló que Alexa lo está imputando por la revelación de secretos, que es un delito que prevé el código penal local. "Yo no tengo el gusto de conocer a la señorita de manera personal, no soy su abogado, no conozco ningún secreto de ella y por ende me sorprende mucho que pudiera presentarse esta denuncia. Tampoco somos nuevos en esto y las casualidades no existen", platicó.

Existen tres escenarios que favorecen a Héctor "N"

El litigante platicó que existe la posibilidad de que Héctor "N" pueda salir de prisión y esto se daría en tres escenarios:

En caso de que se revoque el auto de vinculación que existe en su contra. Si se reclasificara el delito, que se eliminara la corrupción de menores y se quedara solamente el abuso sexual, "eso permitiría modificar la medida cautelar y consecuentemente enfrentar el proceso en libertad". Que no les den la razón y tengan que impugnar.

