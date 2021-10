Seasons of the Sun: la historia detrás del CONMOVEDOR éxito de los 70; hasta Nirvana la grabó

"Seasons of the Sun" es una de las canciones más emblemáticas de los 70. Su pegajosa melodía, su letra melancólica, así como la interpretación de Terry Jacks la hicieron un hit que aún se sigue escuchando en estaciones de radio dedicadas a los éxitos del pasado y en listas de reproducción de servicios como Spotyfi o Amazon Music.

Sin embargo, el músico no tenía la intención de colocar por sí mismo la canción el oído de la gente, sino que en un principio ofreció la melodía a los Beach Boys.

El canadiense había pasado varios años tratando de triunfar en el espectáculo por medio de la incursión en varios grupos, haciendo un dueto con una cantante Susan Pesklevits que se convirtió en su esposa y con la cual después conformó el grupo Poppy Family a lado de varios amigos.

La reciente separación del grupo en 1972, y la búsqueda en solitario de la fama por parte de él y su mujer hicieron que el músico buscara otras formas de ganarse la vida, por lo que preparó varias canciones, dentro de ellas "Seasons of the Sun", la cual fue grabada por el conjunto formado por Mike Love, Brian Wilson, Carl Wilson, Al Jardine y Dennis Wilson.

Rechazaron la canción

Los californianos, quienes estaban preparando para entonces el disco "Surf's Up", pensaron que la melodía era muy floja y no representaba el género que habían hecho famoso entre los jóvenes, así que la sacaron de la lista.

Con esto, los Beach Boys se quedaron sin un éxito internacional, aunque tres décadas después la incluyeron en el álbum "Feel Flows" en el 2001.

Desilusionado, Terry tomó su guitarra y se dedicó a grabar por sí mismo la canción, que inmediatamente se convirtió en un éxito agridulce, debido a que el cantante se acababa de divorciar de Susan unos meses antes de que saliera al público su versión.

Canadá, Reino Unido, Australia, Irlanda, Francia, Alemania, Austria, Sudáfrica, Dinamarca, Noruega, Suiza, Países Bajos y Nueva Zelanda y logró vender 14 millones de copias alrededor de todo el mundo.

No fue escrita por Terry

La canción no era una creación original de el músico, sino que era un cover de la canción "Le Moribond" (el moribundo), la cual había sido escrita por el francés Jaques Brel, quien le dio génesis en un burdel.

La historia original habla de un hombre que se despide de su mejor amigo y su esposa, quienes tenían una aventura y de un sacerdote. En esta historia, el protagonista sabía lo ocurrido, pero prefería dejar en manos de su compañero a la mujer que amó justo en su lecho de muerte.

Esta pieza fue conocida en el continente americano gracias al trabajo de traducción que realizó el poeta Rod McKuen a la obra de Jacques. El autor había hecho una adaptación al inglés bajo el mismo título que llevó la canción.

Este escrito llegó a las manos del grupo Kingston Trio, quien realizó la primera versión musicalizada del tema en lengua angloparlante, aunque con poco éxito.

No fueron los únicos, debido a que antes de que esta melodía fuera encontrada por Terry Jacks, ya la habían grabado grupos como The Fortunes, The Newmen, Pearls Before Swine.

Cuando decidió hacer suya la melodía, Terry pensó que las letras eran muy oscuras, por lo que decidió meter mano a ellas y crear una nueva historia en la que el amigo no se quedara con la esposa del hombre que está por morir. Pese a esto, nunca se tomó al músico como autor de la obra.

Tras el éxito de esta melodía, aparecieron en el mercado varios covers de bandas, entre ellas Nirvana, quien la grabó como un demo que aparecería en el disco "In Utero" y para la cual Kurt Cobain tocó la batería y cantó a la vez. Hubo incluso versiones en español bajo el nombre de "Estaciones en el Sol" o "Etapas de mi vida".

