Siniestra hipótesis y un video, las claves de Paloma y Josué, los niños que no volvieron del gimnasio hallados en puente

Paloma Gallardo y Josué Salvatierra habrían visto algo que no debieron ver, por lo cual tuvieron un encuentro que resultó fatal, aseguró el abogado Carlos Dieguez, quien es el representante de la familia de Josué quien se quedó de ver con su amiga para ir juntos al gimnasio, pero ya no volvieron a casa.

El jurisconsulto indicó que el caso no se trató de un robo común, ya que afirmó que en ese camino que tomaron caracterizado por ser un vasto terreno baldío con maleza y tierra, Paloma de 16 años y Josué de 14, observaron una situación que no debieron ver, indicó en entrevista para Crónica HD.

"Porque en ese sendero, en ese camino vieron algo que no tenían que ver. No los encontró la policía, los encontró una persona que no buscaba nada”: Abogado Carlos Dieguez.