Lucero presume FOTO INÉDITA de su juventud con hermoso vestido

Lucero deslumbró las redes sociales al abrir el baúl de los recuerdos, ya que mostró una foto de la década de los 80, donde lucía uno de sus vestidos favoritos, situación que hizo que sus seguidores no dudaran en llenarla amor y comentarios reconociendo lo bonita que siempre ha sido y sobre el vestido.

La foto la subió hace dos días con un mensaje donde recuerda lo mucho que le gustaba ese vestido y para qué lo usó en esa ocasión, siendo la grabación de “América esta es tu canción” el tema que habría cantado vestida así. Por último, recordó que en la década de los 80 era fan de Miguel Bosé.

“#LuceroTBT… Este vestido era de mis súper favoritos en su momento. Lo usé para cantar el tema América Esta Es Tu Canción, se acuerda? Me encantaban esas épocas a principios de los 80’s y súper fan de Miguel Bosé, claro!”, esto acompañado de varios emoji de caritas con corazones y estrellas en los ojos.

Después de publicar la foto, la gente no dudó en darle like a la imagen, tanto que en los primeros dos días ya consiguió 43 mil 719 me gusta y un sinfín de comentarios, donde la gente le recordó lo hermosa que es, pero otro sector de sus seguidores le recriminaron no pelarlos tan seguido en Instagram.

Otro tema del baúl de los recuerdos

Recientemente, Lucero contó si en verdad existió un verdadero romance entre ella y Luis Miguel, esto gracias a que los medios de comunicación la encontraron en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. En la declaración, la cantante aseguró que lo que pasó en la década de los 80 no paso a mayores en un tema romántico, pero si fueron buenos amigos.

“La verdad es que estábamos tan chavos que es como haber sido amigos de trabajo en su momento y yo siempre digo que no somos amigos, porque no somos íntimos porque no nos vemos hace mil años”, expresó a los medios de comunicación presentes.

