Lucero habla sobre su relación con Luis Miguel; ¿hubo o no romance? | VIDEO

Lucero y Luis Miguel son dos grandes exponentes de la música en México, pero también fueron una de las parejas más queridas y recordadas de la década de los 80, esto a pesar que los dos artistas eran muy jóvenes. Los artistas fueron novios en “Fiebre de Amor”, lo que hizo que la gente pensara que eran novios en la vida real, pero la interprete de “Como tú” sería la encargada de explicar lo que en realidad pasó entre ambos.

Durante una pequeña entrevista que Lucero dio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aprovechó para recordar un momento de su vida, donde se dice que Micky habría intentado conquistarla, pero en esta ocasión dejó claro qué fue lo que pasó entre Luismi y ella en aquella ocasión donde compartieron set.

“Ya todas fueron sus novias. No, la verdad es que estábamos tan chavos que es como haber sido amigos de trabajo en su momento y yo siempre digo que no somos amigos, porque no somos íntimos porque no nos vemos hace mil años”, expresó la también conductora.

En qué quedó todo

Después de confirmar que hace mucho no habla con él, tiene claro que desde la década de los 80, cuando fueron compañeros de trabajo se quedó una linda relación, por lo que puede asegurar que son cuates, por lo que cada vez que se encuentran pueden llevarla bien y por qué no, si los tiempos dan, tener una convivencia.

“Nos reencontramos hace mucho en Argentina, yo fui a hacer algo de trabajo y él también estaba haciendo algo de trabajo, y nos encontramos en un lugar, en un restaurante”, después de este recuerdo, Lucero hizo memoria y mencionó que la última vez que se vieron fue cuando José Manuel tenía 6 meses, es decir, que hace 20 años no lo ve.

Antes de terminar la charla con los medios de comunicación se le preguntó por la relación de Luis Miguel con sus hijos, situación de la que prefirió no hablar, ya que lleva mucho tiempo de no verlo y no es su vida, es decir, prefiere no meterse en la vida de quien fuera su novio en “Fiebre de Amor”.

Te puede interesar: Sorprenden a Lucero con Michel Kuri tras románticas vacaciones, así reaccionó el sobrino de Carlos Slim