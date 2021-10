Kimberly Flores rompe el silencio sobre supuesto embarazo

La modelo Kimberly Flores aclaró que no está embarazada, esto tras una video que se compartió en redes sociales y lo cual ocasionó que sus seguidores le preguntaron al respecto de la situación.

“Notas mías salen todo el tiempo. Esta si me interesa, porque muchos seguidores me han preguntado si estoy embarazada. Cuando lo esté serás de los primeros en saberlo”, mencionó en redes sociales.

Añadió que sería una noticia hermosa de darles a sus seguidores y agregó que a ella y Edwin Luna nos gusta hacer muchos TikTok, jugar entre nosotros. “Esto se lo quería aclarar y cuando suceda serán los primeros en saberlo”.

Los rumores comenzaron a surgir consecuencia de una publicación que realizó el cantante en relación con la posible llegada de un nuevo integrante a la familia,

En el clip, ella menciona: “He vomitado, ¿sabes qué significa eso?, por lo que el cantante le responde que si da ascos sus besos. Por lo que la respuesta es que está embarazada y ella se toca su panza y la grabación finaliza con un “sí que puede ser, no he tenido regla y he tenido antojos”. Fue el líder de La Trakalosa de Monterrey el que compartió el video y desactivó los comentarios.

Ambos suelen compartir con sus seguidores videos en la red social de TikTok, por lo que ella usó las mismas redes sociales para aclarar que no está embarazada.

Ella tiene tres hijos, en el caso de Kim Gianna, es producto de su relación con Luna, quien nació en julio del 2018. Y de sus anteriores relaciones tiene dos hombres: Elian y Damián.

Ante las continuas polémicas de la pareja y los seguidores del cantante aseguran que se ha olvidado de las personas que lo han apoyado desde el principio, por lo que le han solicitado que se concentre en su carrera y saque nuevas canciones.

